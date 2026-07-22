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漢翔法茵堡航展報捷 攜手美商 Moog 深化戰略合作

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔總經理莊秀美(左)與Moog軍事全球後勤支援事業群副總裁兼總經理Camille Flaherty(右)代表進行換約儀式，中為Moog公司國際軍用後勤維保事業部總監Paul Blunden。業者提供
漢翔總經理莊秀美(左)與Moog軍事全球後勤支援事業群副總裁兼總經理Camille Flaherty(右)代表進行換約儀式，中為Moog公司國際軍用後勤維保事業部總監Paul Blunden。業者提供

世界三大航展之一的「英國法茵堡航展」於7/20-7/26展開。漢翔（2634）於開展第二日，即順利與美國航太系統大廠Moog公司達成協議，雙方在既有的基礎上進一步深化，將漢翔美國子公司的對台獨家經銷權，一口氣鎖定展延至2031年。

漢翔與Moog軍事全球後勤支援事業群代表進行換約儀式，雙方的夥伴關係也正式邁入嶄新階段。

漢翔美國子公司自2024年取得Moog產品對台獨家經銷權，期間創造出優異實績成果，讓Moog公司對漢翔的在地整合能力給予高度評價，進而促成本次合約展延。展望至2031年，此合作將能為漢翔營運提供穩定動能。

Moog生產的軍用系統件主要運用於我國國軍，集中使用於勇鷹高教機與IDF戰機等平台；另外，也涵蓋F-16戰機、S-70C反潛直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-64阿帕契直升機、CH-47契努克直升機等機型。漢翔透過新零件銷售(New Spares)、維修與翻修(Repair & Overhaul)、技術支援(Technical Support)，對國軍機隊妥善率提供全面服務。

漢翔表示，始終秉持「衛我國防」的核心理念，取得經銷權下，可強化維修與料件供應。我們期待未來持續擴大合作範圍，進一步拓展合作生產、供應鏈整合等規模，給予我國國軍最高品質的產品和技術服務。

Moog則表示，我們非常珍惜與漢翔的長期合作，在對台灣客戶的服務上，漢翔扮演著重要的支援角色，期待與漢翔持續保持緊密的夥伴關係。

未來，漢翔美國子公司持續統籌銷售與售後服務，搭配Moog原廠提供的技術建議、檢驗與工程培訓等奧援。同時，漢翔也具備大量生產、系統整合、在美設廠等關鍵優勢，雙方在長期的戰略架構下，將探索更多互利共贏的機會。

航太 漢翔 美國

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