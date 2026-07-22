航空貨運提前進入旺季 物流供應鏈獲利跟著旺

AI伺服器、半導體、跨境電商及歐美開學季備貨需求同步升溫，不僅帶動航空貨運提前進入旺季，更讓全球空運物流競爭進入新階段。空運物流的訂單量能擴大，除了華航（2610）、長榮航（2618）等航空業者得利，物流供應鏈業者中菲行（5609）、捷迅（2643）、遠雄港（5607）等，也同步迎來獲利新紀元。

中菲行董事長錢文君昨（21）日指出，在關稅、地緣政治及AI基礎建設快速擴張下，物流業比拚的已不再只是「把貨送到」，而是供應鏈整合、風險管理及全球布局能力，空運運輸鏈正加速重整。

錢文君表示，全球供應鏈已從過去追求最低成本，轉向重視韌性、安全與合規，物流業者必須協助客戶因應政策變化、管理供應鏈風險，才能掌握新一波商機。她認為，AI帶動的不只是貨量增加，更推升物流服務朝高附加價值發展。

法人指出，AI伺服器、高效能運算設備及半導體持續出貨，帶動高時效物流需求快速成長，也讓物流業者迎來新競爭。中菲行、捷迅、台驊（2636）及台灣空運可望受惠；遠雄港則憑藉全台唯一空港自由貿易港區優勢，吸引AI供應鏈聚集，倉儲、裝卸及物流服務需求同步攀升。