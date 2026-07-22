航空貨運最強旺季來了 華航、長榮航、星宇營運爆發

航空貨運爆艙，最強旺季提前報到。指標貨攬業者昨（21）日指出，目前航空貨運市場「非常旺」，8月運價還會再漲，空運貨大排長龍、訂單滿天飛，急單運價至少加價三成，客戶為搶艙位「加價也要出貨」，看好旺季動能將延伸到下季。

中菲行（5609）董事長錢文君昨日在法說會上透露航空貨運當前暢旺的市況，她表示，現在艙位拿錢不一定搶得到，而是要「用喬的」。在AI伺服器、半導體及歐美開學季備貨需求同步推升下，市場看好航空三雄華航（2610）、長榮航（2618）、星宇（2646）第3季貨運業務全面升溫，營運迎爆發期。

錢文君在法說會表示，目前航空貨運市場熱度持續攀升，8月運價勢必續漲，不少客戶為了確保交期，已願意支付更高運價取得艙位。她形容，今年市場最大的特色就是「急單滿天飛」，只要有艙位，貨主幾乎都願意加價出貨，問題是，加價還不一定有艙位。

航空物流業者透露，目前急單現貨市場價格至少比一般運價高出三成以上，北美線一般每公斤運價約320至350元，但現貨市場已普遍加價三成，仍是一位難求。隨著8月開學季、AI伺服器出貨及年底旺季備貨接力展開，不排除航空公司後續再調升運價。

業者指出，今年旺季較往年更早啟動，高科技急單明顯增加，許多客戶為趕交貨時程，不再斤斤計較運價，而是優先搶艙位，包艙、包機需求同步升溫，使航空貨運市場提前進入最旺檔期。

華航表示，第2季AI伺服器、半導體設備等高科技貨源持續強勁，水果、生鮮及高價急件同步挹注貨運營收。展望第3季，AI、半導體及資通訊產品仍將是主要成長動能，公司將善用客、貨機運能，積極爭取高價包艙及包機業務，擴大旺季效益。

長榮航空也指出，高科技產品需求維持暢旺，跨境電商及鮮貨運輸同步成長，將依市場需求靈活調整全球航網運能，全力掌握第3季旺季商機。

市場分析，在AI伺服器體積較大、占用更多艙位的情況下，可用貨艙供給更加吃緊，也進一步推升運價。法人認為，在價、量同步走強帶動下，華航、長榮航空及星宇航空第3季貨運營收可望同步受惠，第4季再接續歐美年底節慶備貨需求，航空貨運榮景有機會一路延續至年底。

關稅政策、地緣政治、全球貿易重組，以及AI基礎建設快速擴張，正重塑全球貨物流向，也讓AI伺服器、半導體、HPC及資料中心建設，成為帶動航空貨運成長的新引擎。