電電公會挺中小企攻海外

電電公會持續推動TEEMA科學園區發展，電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（21）日表示，盼協助台灣中小企業在海外發展，並與國外政府機構媒合。他表示，公會在規劃TEEMA科學園區時有設定三大目標，包含不論大小廠商皆能享受同等待遇、園區有統一對外窗口以及園區必須能打造台灣人在食衣住行熟悉的環境，不用擔心生活不適應的問題。

電電公會昨日舉行「TEEMA科學園區招商說明會暨墨西哥投資論壇」。劉揚偉致詞時提起設立科學園區初衷，主要是因兩大原因。

第一，台灣廠商，尤其是中小企業在海外打拚的時候，因為公司規模不夠大，常需要很多幫助，但多數時間找不到可以協助的對象。因此，公會得知情況，就想應幫助他們在國外發展。

其次，國外政府招商單位也很辛苦，因為要一一與廠商接觸，而接觸的廠商有限，因此，電電公會協助台灣的中小企業及國外當地政府，做好雙方媒合。

劉揚偉表示，經過兩三年的努力，收到很多當地政府熱烈回應，而墨西哥是第一個反應的國家，因此電電公會在規劃TEEMA科學園區時，以墨西哥作為第一個科學園區的所在地。

劉揚偉指出，選址前置作業期間，電電公會與不少廠商溝通，規劃園區要達到三個目標。首先是無論大中小型廠商，受到待遇都能大致相同，協助中小企業爭取到類似的待遇。

其次是園區內要有統一窗口，讓園區內的企業能夠向當地政府尋求相關資源。因此TEEMA科學園區會與當地政府溝通，希望政府單位能夠在園區內設置統一窗口。

第三、TEEMA科學園區內的設施，要做到台灣化，讓台灣廠商熟悉的食衣住行各方面都能落實，讓台灣員工不用擔心適應當地環境的問題。