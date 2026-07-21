趨勢觀察／貿協董事長黃志芳 AI 人機協作 打造科技服務新典範

全球產業正進入以科技驅動企業轉型的新階段。外貿協會董事長黃志芳表示，人工智慧（AI）快速發展，正帶動企業經營管理全面升級，從生產流程、供應鏈管理到客戶服務與決策分析，都將因AI、機器人、自動化及無人機應用而產生深刻變化。

催動新商業模式

東京一間咖啡館已經出現機器人，並展現創新的人機協作模式；未來，如何運用新科技提升營運效率、降低成本、強化韌性，將成為企業競爭力的關鍵。

黃志芳指出，AI結合機器人與自動化技術，不僅能協助企業處理重複性高、風險高或人力不足的工作，更能透過數據分析與智慧決策，優化管理流程、提升生產效率，並創造新的商業模式。

對企業而言，AI不只是技術工具，更是推動經營管理升級的重要引擎。他表示，今年6月舉辦的COMPUTEX已全面聚焦AI與機器人應用，日本也有14家企業來台參展，台日雙方在智慧製造與企業數位轉型領域已建立良好合作基礎。台灣擁有半導體、AI晶片及資通訊供應鏈優勢，日本則在精密機械、自動化設備及工業機器人領域居全球領先地位，雙方供應鏈高度互補，未來可共同推動智慧工廠、智慧物流、服務型機器人及企業管理系統整合等新興應用。

這次2026年日本台灣形象展，包括達明、所羅門等台灣企業均展示AI視覺辨識、人機協作及智慧製造等解決方案，反映台灣機器人產業正由設備製造，逐步升級至系統整合與企業營運服務，協助企業在管理、製程與服務端同步提升效率。

黃志芳認為，日本在高階機器人及工廠自動化累積深厚經驗，值得台灣企業借鏡。他特別分享東京知名Avatar機器人咖啡館的案例。

Avatar咖啡館看似由機器人提供服務，但每一台機器人背後，都是由一位行動不便或無法外出的真人遠端操控。這項創新不僅建構新的就業模式，也讓企業在面對缺工、高齡化與服務升級等挑戰時，找到兼顧效率與社會價值的經營方式。對企業管理者而言，也是科技導入後，如何重新設計工作流程與組織分工的最佳案例。

提升價值新體驗

黃志芳說，「科技始終來自於人性」，企業導入AI與機器人，不應只追求自動化，更要思考如何提升員工價值、改善顧客體驗，並讓科技成為組織成長的助力。未來在高齡化社會與勞動力結構改變的趨勢下，企業若能善用AI與機器人，將有助於強化營運彈性、提升服務品質，並創造更具永續性的經營模式。

除了機器人外，黃志芳認為，無人機同樣是企業經營管理與產業升級的重要工具。隨著地緣政治重組及各國積極建立「非紅供應鏈」，加上國防、安全巡檢、物流配送及智慧城市需求快速增加，無人機已從單一產品，逐步發展為企業營運、物流管理與風險監控的重要解決方案。

在日本台灣形象展期間，外貿協會也率領台灣五家無人機供應鏈企業與日本業者洽談合作，涵蓋自主飛行、光纖無人機、導航定位、飛控模組及電動動力系統等關鍵技術，希望深化技術交流與商務合作，共同打造具韌性的供應鏈與更高效率的營運模式。

黃志芳指出，近年全球無人機市場已由消費型產品快速轉向工業、國防及公共安全應用，企業若能及早布局，不僅可掌握新市場，也能在巡檢、監測、配送與災害應變等管理場景中提升效率。台灣具備半導體、電子、AI及精密製造優勢，日本則擁有材料、精密零件及系統整合能力，雙方可合作互補、攜手開拓亞洲及全球市場，提升企業國際競爭力。

他強調，AI、機器人與無人機不只是單一產業，更是企業經營管理升級的重要方向。未來若能結合台灣AI、半導體與資通訊供應鏈優勢，深化與日本在機器人、自動化及無人機領域合作，不僅有助企業建立更具韌性的供應鏈，也可望共同搶占智慧製造、低空經濟及AI應用市場的新商機。