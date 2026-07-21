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職場登龍術／知人善任 決勝千里

經濟日報／ 余祖慰（朝陽科技大學保險金融管理系副教授）

《史記·淮陰侯列傳》有一段對話：上嘗從容與信言諸將能不，各有差。上問曰：如我，能將幾何？信曰：陛下不過能將十萬。上曰：於君如何？曰：臣多多而益善耳。上笑曰：多多益善，何為為我禽？信曰：陛下不能將兵，而善將將，此乃信之所以為陛下禽也。

大意是說，劉邦經常與韓信談論各將領統率軍隊的能力。劉邦問他：你認為如果我來帶兵，可以帶多少兵呢？韓信回答：皇上可以帶領十萬大兵。劉邦又問：那你呢？韓信說：當然是多多益善。劉邦笑著說：如果真是這樣，那你為什麼會臣服於我呢？韓信回答：您雖然不善於帶兵，但卻善於統御將領，這就是我臣服您的原因了」。

韓信與劉邦論將兵之道的這段對話，不僅展現了韓信高超的軍事統帥自信，後人更將其解釋為「韓信將兵：多多益善」的成語。形容人或事物在某方面能力強大、供應充足，隨著規模擴大而能發揮更大的效益。

從管理的角度而言，就是「用人」這兩個字，從管理的角度，「韓信將兵：多多益善」的用人談起，與職場夥伴們分享之：

一、與其說是韓信會帶兵，不如說是劉邦會用人。「韓信將兵」在管理學與現代職場中的核心隱喻為「知人善任」與「人盡其才」。

二、在組織中「用人」包括選才、用才、育才、晉才與留才。用人是指組織找對人做對事，換言之，將其放在對的位子，並幫不對的人離開位子。假如組織找了不對的人，可能造成團隊分裂或劣幣驅逐良幣，同時，也造成公司資源的浪費。就廣義的觀點來說，不僅是找人做事，還包括組織如何正確甄選人才、培育人才、晉升人才與留住人才。

三、帶領比自己優秀的部屬，對主管的格局與專業是極大考驗。若主管欠缺專業知識、缺乏胸襟、溝通技巧與領導，容易陷入「防衛心態」，甚至打壓能人，導致組織失去創新動能。所以，管理學理一再強調要善用比自己聰明或能力強的人，難道有錯嗎？

在理論上當然是合理的，但是當理論與實務結合時，都必須將其原始假設予以還原，也就是說，只有當自己是老闆時才會毫無疑慮地善用比自己聰明或能力強的人，因為老闆無可取代，也只有老闆是最終的受益者。例如齊桓公重用管仲，成為春秋五霸之首；秦始皇重用李斯滅六國，一統天下；劉邦有張良的「運籌帷幄之中，決勝千里之外」的智謀，而成為西漢的開國之君；劉備以《隆中對》識得諸葛亮，而得「三分天下」之勢。

在激烈的競爭環境中，運用人才來提升企業的績效，以及強化企業的競爭優勢，是產業致勝的重要關鍵之一。值得一提的是，態度決定高度，管理實務常強調「用人所長，容人之短」，但前提是「態度要正確」。一個能力平凡但具備高度責任感、願意配合團隊的員工，其對組織的穩定貢獻度，往往大於能力頂尖卻缺乏團隊合作精神的自負者，企業經營決策者應慎思與明辨之。

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