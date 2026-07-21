量子覺知手札／制度成敗 繫於人心

為了建立一個所有成員可依循的行為準則，並且培養出內部上下層的文化共識，任何一個組織無論大小或性質為何，都會制訂一套針對人或事的工作規範及評估標準。組織也會透過以公平及提升個人及整體生產力為目的的獎懲制度，來激發團隊中成員的投入度及向心力，引導個人產生符合組織宗旨的思維與言行。

然而，所有的制度都是由人來建立並執行的，所以，原先任何立意良善的做法，或是有特殊目的的規範，都可能因為執行者的解讀及落實程度不同等個人主觀因素而產生質變。

倘若制度的內容不牽涉到當事人的利益與得失，或是未來的工作督導及執行都是由預先設定好的AI╱機器人來處理，那麼除非主事者刻意地調整內容，否則制度的落實會因相對的公平而遭遇較低的阻抗。但如果制度關係到個人的得失，譬如獎懲相關的績效評估，那麼在個人意識決定了外部條件原則下，要有效地執行就有了一定的難處。

由於評估要建立在組織信任與公平的基礎上，因此，若員工感受不到信任、覺得主管不公，那麼再公正的評估也只會造成無效或低於預期的結果。

為了降低評估的主觀誤差，有些組織會使用360°全方位的評估設計以避免上對下的評鑑死角，讓當事人在各階層開誠布公下被客觀地評估，也有些組織會利用AI工具或拋棄正式的績效評估來避免紛爭。

其實，不論評估的方式為何，在量子觀察者效應下，評估結果一定會影響個人的行為，塑造組織的文化。因此，所有的制度並沒有好壞之分，完全只是制訂者為了具象化自己的意識而創造出來的引導工具。

因此，在同頻共振、同質相吸的協振作用下，規劃者想要達成的目的，以及推行者落實的決心與方式，將會透過不斷地篩選及引導而產生原本就想要的結果。