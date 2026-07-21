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行銷線上／導入 AI 也要調整工作流程

經濟日報／ 許縈欣（Podcast《客戶成功茶水間》主持人）

想像一下這樣的場景，一家公司剛開始推動員工使用AI，客服人員拿來整理客訴重點，業務拿它寫拜訪信和做會議記錄，客戶成功經理則請它彙整客戶使用狀況、預測可能流失的使用者帳號。每個人都覺得手上的工作快了一點，主管也看到報表產出變快了；但一個月後，客戶的問題仍要在客服、業務與產品部門之間來回確認，反而收到更多提醒，卻不知道哪一項該先處理，接下來該誰接手。

這正是許多企業導入AI時容易遇到的情況，單一任務的效率提高了，整體流程卻沒有跟著改變。AI能做很多事情，但無法替企業決定做判斷。例如，當客戶使用率下降時，是誰負責判讀？要先聯絡客戶、請業務確認續約狀況，還是交由產品團隊檢查功能問題？若這些責任與順序沒有被定義和梳理，運用AI不一定能解決問題。

從客戶成功特別能看見這件事的重要性，因為客戶從導入、使用、提問、續約到擴張，接觸的從來不只一個人或一個部門。例如，使用率下降這個情境，剛上線的客戶可能需要更清楚的教育訓練；接近續約期的客戶，則可能牽涉到營收風險。AI能把兩種情況都標記出來，而人需要依據客戶所處階段、過去互動與商業價值做判斷。

真正有價值的，不是多一張風險清單，而是能提早看到風險，並且能解決，知道下一步要做什麼。

從台灣中小企業的導入經驗來看，最需要補上的往往也不是再買一套系統，而是先讓團隊對AI的理解站到相近的位置。有人已經用AI處理日常工作，有人還在擔心資料能不能輸入、工作會不會被取代；認知落差太大，工具再多也難形成共同做法。

比較務實的起點，是由各部門一起找出那些最常重複、最花時間，卻又不需要每次從零判斷的工作流程，先與AI一起練習，例如整理客戶提問、製作會議紀錄、追蹤待辦事項，或彙整客戶回饋。

這樣做的重點，不是把工作一股腦交給AI，而是讓團隊在實作中重新看見流程。哪些資料可以由AI先整理，哪些內容仍須由人確認；客服發現的問題如何交給客戶成功追蹤；客戶成功看到的風險又如何讓業務與產品部門採取行動。主管或老闆也不能只在採購工具時出現，而要參與最後的覆核，確認內容是否正確、責任是否清楚，新的做法是否真的替客戶與團隊省下時間。這種參與，既是品質把關，也是讓員工理解AI如何成為工作助手，而不是取代自己的壓力來源。

過去企業推動新系統，常因既有工作習慣被突然改變而遭遇抗拒。AI的導入若只是一道由上而下的指令，也很容易重演同樣的情況。但當員工從自己最有感的重複工作開始，看見AI減少了整理、抄寫與來回確認的時間，便更願意提出下一個可以改善的環節。流程不再是被迫修改，而是在一次次協作中逐漸長出新的樣子。

AI導入的第一階段，是讓個人的工作變快；第二階段，則是讓團隊的工作接得起來。未來客戶成功的差異，不只在於誰比較會使用AI，而在於誰能把客戶訊號、跨部門責任與人的判斷安排進同一條流程。當團隊工作更順，客戶的問題被好好處理，營收成長才會真正發生。

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