首席國際發表新一代 AI智能洗頭機 顛覆傳統黑科技迎戰沙龍缺工剛需

全球服務業正迎來Al智慧轉型浪潮。首席國際於21日舉辦「智慧洗護新時代－AI智能洗頭機上市發表會」，強調能解決美髮沙龍長期面臨的人力短缺問題外，並將應用範圍跨界延伸至月子中心、長照機構等照護場域，讓智慧設備分擔重複性工作，提高服務效率與人力運用彈性。

近年台灣美髮與照護產業面臨嚴峻的勞動力短缺，沙龍常因無法負荷洗頭客次而流失商機。

首席國際髮品董事長廖宣勇指出：「在勞工難求的時代，經營者與其花費3.5萬元去聘請流動率高、還需要照顧情緒的助理員工，不如將高重複性、耗體力的洗頭工作，交給最穩定的AI科技。」

廖宣勇表示，引進智能洗頭機可大幅減少洗頭勞力，讓設計師與核心團隊從繁重的洗護流程中解放，並擁有更多時間與空間，專注於髮型設計、頭皮管理、顧客諮詢或創造更高的核心藝術價值。

相較於市面上傳統的洗頭設備，首席國際AI智能洗頭機在外觀設計與技術體驗上，實現了破天荒的突破，徹底解除消費者的不適感。

首先是免蓋頭罩，拒絕幽閉恐懼：突破傳統洗頭機必須蓋黑頭罩的封閉設計，本機採開放式結構，視野通透、無壓迫感，給顧客最安心的洗護環境。

其次是免戴耳塞、免塞毛巾：精密的水流與力道控制技術，完美防漏，顧客洗頭時無需在耳朵裡塞滿毛巾或戴耳塞，體驗全然的舒適與尊榮。

第三是雙模式洗護(精準水針 + 24顆按摩頭仿手指指壓)：提供兩種機型選擇，除了高效率的純水針模式，更有搭載24顆專利按摩頭「仿手指指壓」模式，100%還原真人沙龍級推揉按壓手感，確保服務品質高度一致且無懈可擊。

首席國際強調，AI智能洗頭機的研發初衷絕非取代人類，而是「放大人的價值」。當洗頭機在不同場域如沙龍、產後月子中心、長照機構高效且安全地分擔勞力，沙龍設計師能更專注於美感創造；護理與照護人員則能降低長時間彎腰洗護的身體負擔，將精力投入到真正需要溫度的「專業溝通」與「核心關懷」上。

廖宣勇表示，讓科技解放雙手，把專業與關懷留給人。迎接現代市場剛需，用最新科技為產業創造無法被取代的附加價值。

今天的發表會現場，也安排了真人實機操作展示，各大沙龍經營者、醫療照護與月子中心代表都到場體驗了免戴耳塞、免蓋頭罩的舒適震撼。

廖宣勇說，首席國際未來將持續布局智慧洗護生態圈，攜手產業夥伴以「黑科技」迎戰新缺工時代，實現營運效益與美學價值的雙贏。

首席國際董事長廖宣勇說，AI智能洗頭機可解決美髮沙龍極端缺工與洗頭勞力荒的困境。記者宋健生／攝影