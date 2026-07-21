2026海運安全月 航港局成立跨機關聯合稽核小組守護航安

交通部航港局21日舉辦石門水庫航安宣導會，向小船經營業者宣導「客船安全設備點檢」、「救生應變」、「人船避碰」及「鋰電池安全」四大主題，並偕同經濟部水利署北區水資源分署、桃園市政府觀光旅遊局及桃園市渡船遊艇商業同業公會宣示成立「石門水庫載客船舶服務品質聯合稽核小組」，共同強化水域航安及觀光服務品質。

航港局7月初啟動「2026海運安全月—海好有你!」一系列航安宣導活動，本次宣導會聚焦四大核心主題，業者「落實客船安全設備點檢」、「做好救生應變及救生設備平時維護整備」，宣導「人船避碰原則」及「攜帶鋰電池搭乘客船須知」。航港局說明「多一分檢查、少一點危機」、「多一分準備、多一分安全」，本次活動除籲請業者落實平時船舶航前點檢及設備檢查，看見潛水旗應減速避讓、安全通過外，亦呼籲業者應清楚標示救生衣放置位置及緊急逃生路線，並提醒宣導民眾牢記鋰電池「4不1注意」，即不放置於行李箱內、不在高溫環境下使用、不使用受損或膨脹產品、不使用未經檢驗合格產品，並隨時注意使用狀況，以共同守護航行安全。

航港局表示，本活動另一項重要里程碑，係由副局長劉志鴻及北部航務中心主任何文智、經濟部水利署北區水資源分署分署長謝明昌及副分署長郭耀程、桃園市政府觀光旅遊局科長饒栢丞及桃園市渡船遊艇商業同業公會總幹事陳咪春共同宣示成立「石門水庫載客船舶服務品質聯合稽核小組」，透過公私協力與跨機關合作模式，精進船舶營運管理及提升服務品質。

航港局強調，船舶航行安全是最重要的核心工作，也是促進水域觀光產業穩健發展的重要基石，唯有將安全落實於日常管理與每一次航行，才能讓民眾安心搭船、盡情欣賞石門水庫的湖光山色。期盼透過海運安全月一系列宣導活動，將航行安全觀念深化於業者日常管理之中，並透過公私協力、跨機關合作與宣導，攜手打造更安全、舒適、優質的石門水庫觀光環境。