崇舜上市案通過審核 攻高頻高速CCL材料

特殊胺類固化劑業者、CCL樹脂上游原料供應商崇舜（7763）股票上市核准案已於21日正式由證交所董事會通過。後續將依主管機關核准及承銷作業時程，辦理上市前公開承銷與掛牌事宜，預計於今年底至明年初正式掛牌上市。

崇舜指出，該公司旗下特殊胺類固化劑產品（HARTCURE系列），為雙馬來酰亞胺樹脂（BMI）其中一項核心上游原料，該材料能滿足下一世代高頻高速銅箔基板（CCL）對於耐熱性、尺寸穩定性、低吸水率及長期可靠度等極致嚴苛特性的需求。崇舜表示，隨著AI伺服器、超大型資料中心交換器、5G 基地台與高階車載電子對於高速傳輸與散熱材料的需求大幅增長，已成功切入高科技硬體供應鏈。

崇舜成立於1997年，耕耘高分子化學材料領域逾30年，核心技術聚焦於特殊胺類固化劑、特殊異氰酸酯與架橋劑等特用化學品，以及功能性塗料之研發、製造與銷售。該公司2025年稅後純益2.19億元，年增約23.03%，每股純益（EPS）3.66元，毛利率達41%。其中，外銷比重達75.97%。

展望中長期發展，崇舜表示將以「高階電子材料」、「高性能聚氨酯材料」與「環境友善功能性塗料」為三大成長主軸；並積極升級產能與產品線。

產能規劃部分，崇舜指出，為因應全球客戶對綠色化學與電子材料需求，已規劃於彰濱化工區，建置約4,000坪生產基地，預計於2029年正式投產。新廠將全面布局電子化學品、預聚體、熱塑性聚氨酯（TPU）及環境友善功能性塗料等高毛利產品，有望進一步推升獲利結構。

在產品拓展部分，崇舜指出，未來除持續深耕高頻高速CCL材料外，亦積極拓展多元高附加價值特用化學品，目標能切入包括新能源、智慧穿戴設備與機器視覺等高階硬體零組件之特化市場。