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285億元信義犁和都更案招商 北醫將進駐打造智慧健康聚落

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
信義犁和基地位置示意圖。圖／國家住都中心提供
信義犁和基地位置示意圖。圖／國家住都中心提供

國家住都中心21日舉辦「信義犁和案」線上招商說明會，說明基地概況、使用需求、投標資格及評選方式。本案基地面積約2.3公頃，位於台北市信義區六張犁，投資金額至少285億元，自7月8日起公告招商，至11月12日下午5時截止收件，釋疑期限至7月28日。

國家住都中心都更業務部主任林啟賢表示，信義犁和案採「先找營運、再找興建」模式，台北醫學大學已取得基地內約4,500坪空間承租資格，未來將規劃托嬰中心、復健醫學、傳統醫學、行政中心及宿舍等設施，打造結合健康照護、社區服務與智慧科技的健康生活聚落。

林啟賢指出，基地緊鄰台北醫學大學，鄰近六張犁站及101世貿站，周邊生活及休憩機能完善，可望發展兼具居住、就業及休閒的「職住遊」生活圈。

國家住都表示，本案採權利變換方式辦理，公有土地持有比例逾九成，更新完成後，住都中心將分回東側基地全部房地及車位，並依中央住宅政策規劃作為社會住宅，提供青年、家庭及高齡者等多元居住需求。

此外，開發案須取得銀級以上綠建築及智慧建築標章、近零碳建築1+級及耐震標章等認證，建築結構須採SRC以上等級，以兼顧永續、安全及居住品質。

北醫 都更 台北市

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