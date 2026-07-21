仁新子公司Belite於ASRS年會發表LBS-008臨床三期次要療效指標結果

仁新（6696）20日代子公司Belite Bio, Inc公告，旗下LBS-008（Tinlarebant）口服新藥針對青少年斯特格病變全球臨床三期試驗，繼主要療效指標達標後，再獲得次要療效指標正向數據。Belite於2026年7月18日舉行的美國視網膜專家學會（ASRS）2026年會，以口頭報告方式發表此項最新數據。

仁新指出，Belite先前已向美國食品藥物管理局（FDA）完成新藥查驗登記申請（NDA）滾動式送件（Rolling Submission）。本次於2026 ASRS年會公布的最新臨床數據，進一步支持Tinlarebant療效與作用機轉的一致性，亦有助於強化其成為全球首款獲准治療STGD1藥物的競爭優勢。

本次發表的次要療效數據，重點揭露了評估有毒代謝物雙維甲酸（bisretinoids）累積的重要指標－定量自發熒光（quantitative autofluorescence, qAF）分析結果。受試者接受Tinlarebant治療於第25個月時，其qAF數值相較基線維持穩定，僅微幅下降約2%；相較之下，安慰劑組則較基線增加約20%，展現試驗組與安慰劑組呈現顯著差異。

ASRS會中亦同步重申DRAGON試驗先前已公布的關鍵性數據。該試驗共納入104名青少年三期臨床受試者，涵蓋美國、英國、德國、法國、比利時、瑞士、荷蘭、中國大陸、香港、台灣及澳洲等11個地區，並採隨機分配，安慰劑對照（2:1）研究。該試驗透過眼底自發熒光成像技術（FAF）測量視網膜萎縮區域（DDAF），結果顯示，與安慰劑組相比，試驗組病灶增長速度顯著且具臨床意義地降低了35.7%，成功達成主要療效指標。此外，Tinlarebant在整個試驗期間均展現良好的耐受性。