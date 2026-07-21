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高階ABF載板濕製程設備商敍豐 擬4.85億元內向華大毛紡購地擴廠
高階ABF載板濕製程設備商敍豐（3485）（公司名為敍豐但公開資訊為敘豐）21日公告，公司董事會通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜，擬4.85億內向華大毛紡購地擴廠，標的位於桃園市八德區建國路1136及1138地號之土地。
該公司公告，交付或付款條件：依約定付款，契約限制條款：待實際簽約後另行公告，其他重要約定事項：待實際簽約後另行公告，公司說，因應公司營運需求及長期之發展規劃。
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