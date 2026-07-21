台睿雙軌布局癌藥…大陸肝癌藥完成首批收案 新世代ADC獲國際藥廠關注

台睿（6580）雙管布局抗癌藥物發展，總經理簡督憲21日表示，抗癌新藥CVM-1118於中國大陸進行的肝癌二期臨床試驗已順利啟動，首批六位受試者已完成入組；另外，台睿開發抗體藥物複合體（ADC）新型Payload（載體藥物）CVM-1125，已與三家國際藥廠簽保密協定，未來有望助攻這些國際藥廠開發各自的ADC藥物。

簡督憲表示，CVM-1118於大陸進行的肝癌二期臨床試驗，為單臂、開放性臨床試驗，旨在評估CVM-1118合併PD-1免疫檢查點抑制劑「信迪利單抗注射液」及經導管肝動脈化學栓塞術 (TACE)，治療不可切除、非轉移性中期肝癌患者之療效、安全性及藥物動力學特性，預計於大陸多家醫學中心收納40位受試者。

台睿指出，肝癌為全球高死亡率癌症之一，其中大陸約占全球新增病例近半數，醫療需求龐大。近年來TACE合併免疫治療或其他系統性療法已成為中期肝癌積極研究的治療方向之一，根據前臨床研究結果，CVM-1118具備抑制腫瘤血管新生、改善腫瘤缺氧微環境及調控腫瘤代謝等多重作用機制，與PD-1免疫治療及TACE具互補潛力，期望透過三重治療策略進一步提升治療效果。

目前已有多家大陸臨床研究中心同步投入病患篩選與收案，隨著更多試驗中心陸續完成啟動並加入收案，預期將進一步提升整體收案速度，加速CVM-1118於肝癌適應症之臨床開發。

台睿生技董事長林羣表示，今年6月，公司於美國BIO國際生技年會的公司簡報場次中，公開發表CVM-1118的研發成果與臨床進展，並與二十多家國際藥廠進行一對一商務交流，獲得多方正面迴響。大陸肝癌臨床試驗順利完成首批受試者收案，是CVM-1118全球臨床開發的重要里程碑。

依目前試驗進度，首位受試者預計自7月底起進入首次腫瘤影像評估階段。台睿將持續與大陸各臨床研究中心密切合作，加速試驗執行，期望為肝癌患者提供更具潛力的新治療選項，並為後續全球臨床開發及國際合作奠定重要基礎。

針對ADC藥物的發展，簡督憲說明，ADC已成為全球癌症新藥開發熱門領域，國際藥廠近年也持續投入ADC的大型授權與併購交易，但近年來這類藥品的競爭力正逐漸由其中的抗體開發邁向Payload的創新競爭。諾華（Novartis）曾以總價15億美元收購英國Myricx Bio，正是看中新型Payload技術的發展潛力。

簡督憲表示，台睿在新藥CVM-1118的研發基礎上，以最有活性的代謝物開發出可應用於ADC的新型Payload─CVM-1125。可解決傳統ADC藥物Payload的抗藥性問題。研究結果顯示，CVM-1125較不易受常見藥物外排幫浦（如MDR1 /P-gp）影響，具備克服多重抗藥性的開發潛力，可望為次世代ADC治療面臨的耐藥性瓶頸提供新的開發方向。

台睿指出，今年美國BIO國際生技年會期間，公司ADC平台吸引多家具指標性的跨國大藥廠及全球頂尖 ADC 研發團隊的高度關注，其創新作用機制及克服抗藥性的潛力，成為合作評估重點。BIO年會後，公司已與三家潛在合作夥伴簽署保密協議，並進入技術資料審查與交流階段。公司期望透過後續研究與合作評估，加速推動Payload平台的國際授權與合作機會。