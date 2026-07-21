北市房價衝近13個月新高 大安區交易總額44.61億元居冠

台北市房價重返一年前高點，全市呈現「量縮價揚」格局。台北市政府地政局21日公布最新不動產市場動態月報，今年4月全市買賣交易件數524件，月減1.5％、年減3.68％，不過交易總額卻逆勢狂飆至178.69億元，月增14％、年減4.3%，住宅價格指數更攀升至129.72，月增0.78%、年增0.86%，創近13個月新高。

觀察各行政區，交易量共有7區增加、5區減少，其中南港區月增43.75%，增幅居冠；內湖區則月減23.64%，為減幅最大行政區。

若以交易總額觀察，大安區以44.61億元居全市第一，中山區21.62億元、中正區20.30億元分居二、三名；交易總額最低則為南港區5.54億元，總額最高的大安區與最低的南港區，差約7.05倍，交易總額增幅則以中正區月增73.65%最高，內湖區月減37.31%最多。

價格指數方面，4月全市住宅價格指數129.72，較3月128.71上升0.78%，較去年同期增加0.86%。其中，大樓住宅價格指數141.20，月增0.71%；公寓住宅價格指數113.17，月增0.96%；小宅住宅價格指數129.10，月增0.64%。全市、大樓、公寓及小宅的月線、季線及半年線均維持上升趨勢。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，4月屬於傳統房市旺季，不過此次數據中的量能仍然不足，房市未見起色，價格方面的增幅應在於如今交易著重在展望正向的物件，如地段因素，因此像是交易總額高的大安、中正、中山區就都是市區核心地帶，買方在價格上也有較高水位的認知，都會帶動價格指數，反之的二線地帶量減，也就讓整體房價表現傾向在高價地帶，遂影響房價結果。

陳炳辰進一步表示，此次的結果凸顯當前房市不穩定性，買方對於穩定的區域市場較具信心，甚至願意在一片逆勢中仍以高價購置，這也吻合六都買氣集中在優質產品與一線區域，更因此令整體房價呈現沒有鬆動，而新興區或二線區則就算價格較有討論空間，卻引不起買盤興致的兩樣情勢。