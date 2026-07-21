樹林迎捷運與都市開發 地方盼產業活水也憂土地權益

新北樹林近年迎來軌道建設與都市開發契機，捷運土城樹林線是地方期盼多年的交通命脈，大柑園及麥仔園都市計畫也陸續推進。地方認為，相關建設有望改善通勤、帶動產業與居住環境轉型，但土地分配、既有工廠安置及公共設施能否跟上，仍是居民最關心的問題。

捷運土城樹林線未來將串聯土城、樹林地區，地方期待改善樹林居民往返雙北及桃園的通勤效率，並透過軌道建設串聯周邊都市計畫，為長期缺乏大型開發的樹林注入發展動能。

大柑園地區計畫範圍橫跨樹林、三峽及鶯歌3個行政區，面積約621.59公頃，現況除農業使用外，也散布既有工廠及零星住宅聚落。市府規畫透過新訂、擴大都市計畫，改善土地違規使用情形，並以產業發展為主要空間機能，引導特定產業群聚、鄰近適合業別廠商及未登記工廠進入計畫範圍。

市府目前正同步評估大柑園地區的環境容受、分期開發、交通系統、水資源，以及合法工廠和住宅處理等問題，預計今年下半年先行提送政策環評，並將結果納入後續規畫參考。

麥仔園地區面積約118.14公頃，位於台北大學社區特定區東側、農業部農業改良場南側、三峽河以西及三峽都市計畫區北側，現況多為農地，也有零星住宅、廟宇及未登記工廠。市府將因應捷運三鶯線通車，以龍埔站為核心規畫周邊空間機能，補足公共設施、改善居住環境，並將未登記工廠納入都市計畫管制。

麥仔園案今年3月至5月已辦理第3次土地所有權人意願調查，市府將參考調查結果及出流管制規畫調整草案，再續辦都市計畫公開展覽。

新北市議員洪佳君表示，大柑園地區從早期特定農業區解編，逐步朝產業專用區方向推進，她近20年來持續關注相關歷程，肯定市府長期投入。隨著北大特區、捷運三鶯線及都市計畫持續發展，地方對大柑園及麥仔園未來面貌抱有高度期待。

洪佳君指出，市府先前舉辦地方說明會時場場爆滿，居民對開發「期待與擔憂並存」，但整體而言期待較多。居民主要關心土地未來會被規畫為公園、道路、住宅或工業區，也有既有工廠希望原地畫設產業用地，避免大幅搬遷，繼續在當地工作及生活。

新北市議員呂家愷則認為，除捷運與都市計畫外，大巨蛋是否落腳樹林，可能成為加速地區整體發展的關鍵。他表示，若選址確定，周邊道路、排水、管線、捷運及都市計畫都可能配合加速或調整，地方期待的不只是一座場館，而是帶動大樹林及南樹林整體發展。

呂家愷表示，相較於鄰近土城、三峽及鶯歌陸續出現重劃區，樹林近30、40年缺乏大規模都市改變；即使大巨蛋最終未落腳，捷運及各項都市計畫仍會依原進度推進，但地方難免感到失望。地方先前也曾提出數萬份連署，希望市府聽見居民爭取重大建設的聲音。