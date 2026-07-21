信義代銷：善用預售付款彈性 銜接青安3.0新制

為了兼顧各縣市房價基期，「青安3.0」首度依區域差異化設定房屋總價上限。信義代銷分析，總價上限分級不僅讓政策資源落實於自住客，對於購屋規劃明確的青年而言，下半年更是鎖定預售市場的最佳時機，可善用分期付款特性準備資金，於交屋時從容銜接青安3.0的政策利多。

青安3.0依循區域房價差異，明訂不同級距的房屋總價門檻，精準貼合現今七都預售市場的真實成交結構，台北市為3,500萬，新北市及新竹縣市為2,500萬，其餘縣市則為2,000萬，反映各地預售房市成交總價差異。

觀察近一年七都預售屋主力成交總價分布，台北市與其他城市形成明顯落差，總價帶自2,800萬起，延伸至5,000萬以上；新北市多落在1,600萬至2,700萬元之間；新竹縣市與台中市介於1,300萬至2,500萬。至於桃園、台南與高雄，成交總價多分布在1,000萬至1,700萬區間，整體市場結構相對偏向中低總價。

信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，青安3.0依區域設定不同總價門檻，目的在於兼顧各地房價基期與首購族實際購屋選擇。除台北市部分預售主流產品超出3,500萬元限制外，新北及其他五都多數自住型產品仍落在政策適用範圍內。總價上限不僅可避免政策資源流向高總價住宅，亦可避免全國採單一門檻，而與各地實際房價結構產生落差的情況。

對此，童莉婷建議，對購屋規劃明確的青年而言，不妨把握下半年多到案場賞屋，預售屋具有低自備款與付款彈性的優勢，目前施工期平均三年左右，自備款還能分攤於工程期繳納，鎖定物件後盡早進場，爭取資金準備時間，再於交屋時銜接青安3.0政策利多，有助減緩購屋初期的財務壓力，也讓首購更從容地完成成家規劃。