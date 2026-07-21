天龍國捷運站租金未必較貴！新北這2站租金反超

台北市作為首善之都，即使是租房，價格往往也居高不下，因此許多租屋族退而求其次，轉往新北市尋覓租房，房價通常較為親民。為了比較相鄰捷運站周邊租金行情，永慶房產集團統計雙北捷運僅一河之隔的周邊租金差異。其中，捷運台北車站與捷運三重站，每坪租金相差979元、價差幅度高達9成以上。數據也顯示，有些位於新北市的捷運站周邊租金，卻比鄰近的台北市捷運站租金行情來得較高，包括江子翠站與龍山寺站以及大坪林站和景美站。

觀察租金價差最大的前二名，分別為台北車站與三重站；以及古亭站與頂溪站。其中，台北車站周邊租金比三重站高出9成以上，每坪租金價差約為979元，亦等於租10坪住宅價差就逼近1萬元；而古亭站租金則是比頂溪站貴將近5成。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北車站位於台北市核心區域，不僅商業活動熱絡、就業人口眾多，也匯集高鐵、台鐵、捷運及客運等多元運輸系統，兼具交通樞紐與商業中心地位，帶動租屋需求長期穩定，租金表現也明顯領先。相較之下，與台北車站僅一河之隔的三重站，雖同樣交通便利，但區域仍處於持續發展階段，商業機能及就業聚落規模不如市中心成熟，因此租金水準相對親民，也形成明顯價差。

至於古亭站，為台北市核心生活圈，鄰近大安森林公園、臺灣師範大學等，且為雙捷運交會站，兼具交通、生活及文教機能，不僅商業活動相當活絡，又有眾多學生族群的租屋需求，帶動古亭站租金居高不下。相較之下，僅隔一座橋的頂溪站，雖然生活機能、商業活動也相當完備，但是仍與古亭站拉出近五成的行情差幅。

另外，租金價差最小的前二名中，更出現「新北租金高於台北」的情況。其中，新北市江子翠站每月單坪租金1,522元，反而略高於台北市龍山寺站的1,427元，而新北市大坪林站每月單坪租金1,372元，也高於台北市景美站的1,263元，顛覆不少人對台北市租金較高的既定印象。

陳金萍表示，江子翠站與大坪林站皆屬新北市發展成熟的生活圈，江子翠站鄰近板橋核心區且受重劃區影響新建住宅相對多，也因為屋齡較新的物件湧入租屋市場，帶動江子翠站整體租屋行情向上攀升；大坪林站則鄰近新店核心區且為雙捷交會站。近年在交通建設、商業機能帶動下，租屋需求穩定成長。反觀龍山寺站與景美站雖位於台北市，且住宅供給相對充足，但租屋市場發展較早、老屋相對較多，因此租金可能未必高於新北市成熟生活圈。

陳金萍建議，租屋族在選擇租屋地點時，不妨將搜尋範圍擴大，或許就有機會以更好負擔的租金，享有相近的通勤便利性。此外，目前租金行情尚未強制進行全面實價登錄，實價登錄數據可能與實際市況有所落差，建議租屋族可上租房網站多加比較，或向在地房仲詢問，行情掌握才能更為全面。