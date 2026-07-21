370家鍋烤業者參戰！台中鍋烤節34家挺進專業評選 全民票選持續進行

「2026台中鍋烤節」全民人氣票選熱烈進行中，今年活動首度採「全民人氣票選」與「專業評審」雙軌並行，共吸引超過370家鍋物、燒烤業者報名參賽，角逐「金鍋獎」、「金烤獎」及「金蔬獎」。

經過嚴謹書面審查，共有34家店家脫穎而出，將進入實地評鑑，由國內外專業評審團選出年度最具代表性的台中鍋烤品牌。

經發局長張峯源表示，今年鍋烤節首度導入專業評審制度，結合全民票選機制，希望透過專業鑑賞與民眾口碑雙重肯定，共同打造最具代表性的台中鍋烤品牌。

入選店家後續將接受實地評鑑，從料理表現、食材品質、烹調技術、品牌特色及整體消費體驗等面向進行綜合評分，展現台中鍋烤產業的實力與特色。

張峯源指出，今年評審團集結國際級餐飲專家，以專業、公正的評選機制，挖掘深藏台中的鍋烤好味道。34家入選店家名單預計於7月底透過台中市政府經濟發展局Facebook直播公開，帶領民眾探索台中鍋烤美味地圖，也讓全民票選與專業評選相互輝映，提升鍋烤節品牌公信力。

經發局說，除了專業評選外，今年鍋烤節仍持續以全民參與為核心，邀請民眾透過「台中通TCPASS」APP每天投票，支持喜愛的鍋物、燒烤及蔬食店家，讓更多優質品牌被看見。

活動將持續至8月14日止，民眾每天可於5大組別投票，累積5次抽獎機會，目前天天抽200杯咖啡活動已送出超過千杯咖啡，投票熱度持續攀升。

市府後續還將抽出5組台北-東京來回機票，以及300萬元鍋烤抵用券及壓軸汽車大獎等豐富好禮。其中，7月22日下午2時將率先抽出首張台北-東京來回機票，並同步抽出第一波店家優惠，歡迎民眾鎖定台中市經發局Facebook直播。

經發局邀請全國民眾透過「台中通TCPASS」APP每天投票，不僅可以支持心目中的鍋烤好店，也有機會天天抽咖啡、抽東京來回機票、鍋烤抵用券及汽車大獎，天天投、天天抽，一起支持台中最具代表性的鍋烤美食盛會。