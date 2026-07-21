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和益受惠油價走高 本業獲利有撐、高值化布局持續推進

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

清潔劑、界面活性劑上游原料業者和益（1709）近日於法說會上表示，美、伊戰爭帶動油價上漲，和益產品售價已於第2季陸續反應成本。法人指出，和益先前受惠低價庫存，第2季本業獲利有撐。

和益總經理李宏德表示，旗下產品價格與油價連動性較強，第2季受美伊戰爭影響、油價大漲，產品售價跟進反應成本，帶動第2季營業額向上成長。和益6月營收10.3億元，年增70.14%；上半年營收51.13億元，年增6.15%。第1季稅後純益2.64億元，年增約38.2%；每股純益（EPS）0.55元。

新產能部分，中國大陸長春和益精細化工壬酚廠，新開發辛基酚產品，預計今年7月開始試生產，後續將針對市場需求狀況轉換生產壬基酚與辛基酚，以提高產線整體稼動率。

和益也正致力開發於環保、醫藥及電子領域應用的化學品。對於高值化產品研發進度，和益表示，目前部分還在實驗室階段、某部分已在進行製程測試。預計明年年中至年底，將有初步成績。和益表示，公司過去主要產品以清潔劑等民生必需品原料為主，因應產業趨勢，逐步轉向生產高值化特化產品，是未來營運方向。

和益主要產品包含烷基苯、烷基酚、烷基苯磺酸、石油樹脂及衍生物。其中，烷基苯及烷基苯磺酸為民生化學用品中家用洗衣粉、清潔劑之必需上游原料。

烷基酚為介面活性劑上游原料及潤滑油添加劑原料，主要用於工業用洗滌劑、抗氧化劑、高級印刷油墨樹脂、硬化劑及潤滑油等。C9石油樹脂/氫化石油樹脂為黏著劑與熱融接著劑上游原料，提供增黏及濕潤效果。此外，和益也經營農藥產品銷售。

營收 油價

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