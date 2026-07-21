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燁輝總經理張振武改革有成 為義聯集團頂樑柱

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
燁輝總經理張振武為爭取澳洲奧運商機，展開超人行程。記者林政鋒攝影
燁輝總經理張振武為爭取澳洲奧運商機，展開超人行程。記者林政鋒攝影

燁輝（2023）總經理張振武渾身是勁，對工作展現出「宗教家傳教士般的熱忱」；在他主政下，燁輝的鋼鐵本業成為義聯集團最具經營績效的企業體，鋼鐵產業很多大老都對張振武豎起大拇指，認為他是義聯集團重要頂樑柱。

張振武2022年接任燁輝總經理至今四年半，上任後立即展現魄力進行組織人事改造，有效去蕪存菁，成功掃除長年積弊，汰弱留強後的燁輝煥然一新，公司治理更上層樓。

當前國際鋼市陷入新一輪的低潮，張振武表示，面對全球鋼市仍有諸多不確定因素，燁輝練好基本功，提升鍍鎂鋁鋅的高階技術，在挑戰中展現韌性，蓄勢待發。

鋼界透露，看好澳洲將舉辦2032年國際奧運會，張振武飛往澳洲見客戶拚經濟，別人出差都是工作兼旅遊，張振武澳洲行卻只安排4天行程，途中「只真正睡二次覺」，馬不停蹄的熱情令人相當佩服。

燁輝面對現況市場變化，主要策略是第3季求穩、第4季全力衝刺。短期第3季全力鞏固基本客戶與銷售量，並提升高附加價值產品的銷售比例，以穩健步伐度過市況低谷。

展望第4季進到傳統旺季，密切關注市場走勢與庫存去化狀況，隨著需求釋放、市場回溫，第4季就可以全力衝刺，有信心在艱困的挑戰中展現韌性，繼續拚搏。

義聯集團創辦人、燁輝董事長林義守曾說，張振武是非常有能力的綜合型人才，「我非常信任他」。而張振武表示，老闆對我太好了，所以他交代的，我都是全力以赴。

千里馬與伯樂合作無間，張振武除了燁輝外，更廣泛參與了義聯相關業務，成為集團的股肱之臣，不斷發光發亮。

燁輝 總經理

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