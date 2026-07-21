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華航台中到沖繩開航 全台航網布局再升級

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
寶可夢雲端餐盒繽紛登場，以皮卡丘主題融合台式花磚元素，打造歡樂用餐體驗、增添飛行樂趣。華航提供
寶可夢雲端餐盒繽紛登場，以皮卡丘主題融合台式花磚元素，打造歡樂用餐體驗、增添飛行樂趣。華航提供

華航（2610）今（21）日開啟台中沖繩航線，結合桃園及高雄，串聯北中南三地航網，每週營運約30班往返沖繩，台日間來回航班將逾170班，持續深耕日本市場布局。

華航慶祝開航，推出華夏會員限時獨享活動，凡於2026年12月31日前搭乘台中-沖繩雙向出發航班，即可獲贈雙倍哩程。

華航台中–沖繩航線每日飛航，以A321neo機型執飛，去程CI310於台灣時間上午10時自台中機場起飛，日本時間中午12時40分抵達；回程CI311於日本時間下午1時40分起飛，台灣時間下午2時10分抵達。

8月13日起增開下午航班，去程CI312於台灣時間下午3時20分起飛，日本時間下午6時抵達；回程CI313於日本時間晚上7時起飛，台灣時間晚上7時30分抵達，提供旅客更彈性的航班規劃，輕鬆安排早去晚回行程，進一步提升中台灣旅遊便利性。

華航特別推出「寶可夢雲端餐盒（Pokémon Sky Bento）」，以櫻花粉與天空藍為主色調，融合台式花磚繽紛元素，搭配兩款皮卡丘主題呈現，分別於去、回程航班登場，讓用餐片刻洋溢愉悅氛圍；餐盒採環保回收塑材製成，結合輕巧實用設計，將減塑日常延伸至飛行旅程。

華航精心設計以精緻日式風味為主軸的機上餐點，兼顧清爽口感與機上享用便利性，從散壽司、滷味、蕎麥麵至輕食漢堡等品項，每月輪替菜色，提供色香味俱全的豐富選擇。華航更攜手藝人阿Ken創立的人氣品牌GooDonut 推出聯名鳳梨酥，嚴選台灣在地鳳梨入餡，外酥內潤、果香濃郁，點綴出輕巧滋味，為旅途添上台式經典記憶。

華航同步貼心升級客艙服務，旅客可以在機上使用「Fantasy Sky無線影音娛樂系統」(Wireless Entertainment System)，以個人行動裝置輕鬆登入平台，盡享逾250部電影及短片、260張音樂專輯、多款遊戲等娛樂內容，愉快地度過空中時光。

寶可夢雲端餐盒繽紛登場，以皮卡丘主題融合台式花磚元素，打造歡樂用餐體驗、增添飛行樂趣。華航提供
寶可夢雲端餐盒繽紛登場，以皮卡丘主題融合台式花磚元素，打造歡樂用餐體驗、增添飛行樂趣。華航提供

沖繩 華航 台中

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