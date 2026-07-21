暑假首戰業績成長10%！宏匯廣場再推第二波促銷拚孝親商機

宏匯廣場暑假首戰繳出不俗成績，業績對比去年同期成長10%，看準暑假消費熱潮及父親節孝親商機雙重加持，趁勢推出第二波暑假檔期「High 翻夏日超展開」於7月23日（四）至8月26日（三）迎擊搶客，祭出全館當日累計滿 3,000元贈200元、3C/名品/健康器材當日單筆滿10,000元贈500元，以及大家電（LG/集雅社）當日單筆滿 10,000元加碼贈800元等多重回饋。

宏匯廣場也預告，這回將首度邀來超人氣IP「反應過激的貓」大玩跨界，將一樓咖啡廊道變身「台灣夏日祭典」主題於8月下旬超萌亮相，現場將重現台灣夜市的熱情與台味童趣，反應過激的貓人氣角色更將以逗趣誇張的招牌動作融入造景，打造讓人為之一亮的打卡盛宴！為了讓「村民」

提前感受祭典熱度，7月23日（四）起週一至週五平日限定，單筆消費滿2,500元即可搶先兌換「過激貓透明收納袋、過激貓亞麻提袋、過激貓造型證件套」，期待透過跨界合作為暑假後半段業績再催出亮眼買氣。

父親節即將到來，宏匯廣場精選多款爸爸們的夢幻逸品，從生活科技、質感香氛到時尚配件一應俱全，針對注重生活娛樂與科技質感的爸爸，推薦「Marshall．Major V 耳罩式藍芽耳機」、「Beutii．YABER T1 PRO 小影霸」等多樣科技好物。

此外，為慶祝父親節，宏匯廣場齊聚多國美味，首推適合小家庭同樂的澎湃四人宴，想品嚐酸辣開胃下飯的泰式辛香，如「饗泰多．四人套餐」、「樂天皇朝．四人經典套餐」等。