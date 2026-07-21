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中聯油案求償有管道 消基會、台灣消保協會今宣布承接團訟

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對中聯油脂大豆沙拉油事件，行政院消費者保護處為維護消費者權益，已協請「財團法人中華民國消費者文教基金會」及「社團法人台灣消費者保護協會」為消費者對中聯、泰山、福壽、福懋等油品製造商提起團體訴訟，訴訟費用將由食安基金進行補助。二家消保團體均於今（21）日正式宣布承接消費者團體訴訟。

行政院消保處感謝消基會及台灣消保協會為消費者主張權益，共同為受害消費者（含一般消費者、學生及教職員工等）提起團體訴訟進行求償。本案團體訴訟，將由消基會就「一般消費者」部分，提起團體訴訟；台灣消保協會就「學生及教職員工」部分，提起團體訴訟。

行政院消保處同時提醒本案受影響之消費者（含一般民眾、學生及教職員工等），可依消基會及台灣消保協會相關公告辦理申請，以維護自身權益。

中聯 消基會 中聯油脂

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