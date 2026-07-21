台灣女婿余文樂驚爆離婚 在台豪宅愛巢受關注

港星余文樂和太太20日在社群平台同步發表聲明，宣布結束婚姻關係。余文樂曾來台重金購買豪宅「頂禾園」，離婚消息傳出，他的豪宅也成為關注焦點。

據媒體報導，余文樂和台灣太太王棠云，在2017年結婚，隔年生子，實價顯示，他於2018年5月以個人名義貸款買下頂禾園中高樓層戶，連同六個車位，共230坪，總價2億7825萬元，單價170萬元。

頂禾園於2015完工，屋齡約11年，樓高20層，一層一戶150坪，總共19戶，不過實價登錄至今，僅12筆交易，2015年交易三戶，單價都超越200萬元，最高達216萬。

2016年後房價略微下修，余文樂以每坪170萬元入手中高樓層，算是相對低價。

2020年以後房市升溫，全台房價大漲一波，但頂禾園因是大坪數豪宅規畫，在余文樂購屋之後，僅有五筆交易，交易單價多在170~180萬元之間。

最新一筆交易為去年5月，5樓戶以約每坪180萬元出售，因此推估余文樂豪宅仍有一定增值。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，頂禾園為中正區大坪數豪宅，由頂新集團打造，在台北蛋黃區中正區，不過臨沂街鬧中取靜，旁邊緊鄰幸町日式宿舍，頗具文化特色，頗吸引低調富豪。

港星來台置產，多數以信義區為首選，包括房祖名，2013年底以2.46億元買進信義計畫區豪宅「台北信義」12樓；向華強則是以5.8億元買進信義計畫區豪宅「琢白」實品屋。陳曉東則是花1.2億在內湖大華湖閱置產。

張旭嵐分析，香港房價高，根據商仲全球豪宅房價統計資料，房價最貴的城市就是香港，豪宅平均房價仍高達每平方英尺3,860美元，換算台幣約每坪453萬元。相對起來台灣豪宅的品質和價格，都顯得實惠。