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大暑宅在家！用五感打造「城市避暑宅」 療癒角落

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
善用盆栽與綠意妝點陽台，能為城市住宅增添自然氣息；同時應保留排水與清潔空間，並在颱風季妥善固定大型盆器，兼顧美感與居住安全。圖／業者提供
善用盆栽與綠意妝點陽台，能為城市住宅增添自然氣息；同時應保留排水與清潔空間，並在颱風季妥善固定大型盆器，兼顧美感與居住安全。圖／業者提供

大暑時令將至，高溫與濕氣讓人們儘可能減少外出，宅在家也要打造出安頓情緒的重要空間。21世紀不動產觀察，近年居家設計愈來愈重視自然材質、感官舒適，以及貼近個人生活習慣的空間規劃。即使不進行大幅裝修，也能從窗邊、陽台或客廳一隅著手，重新整理一至兩坪空間，在城市住家中打造專屬的「避暑小宅」。

想要營造夏日度假感，可先選定一處採光柔和、相對安靜的角落，擺上一張單椅、坐墊或小邊桌，搭配竹、藤、淺木與棉麻等自然材質，並以低飽和度的沙色、霧藍及植物綠作為主色調，降低空間的視覺負擔。夜間則可使用2700K至3000K的暖色局部照明，取代過亮的全室燈光，再加入柑橘、薄荷等清新氣味的室內香氛，以及流水聲、雨聲或輕音樂，從視覺、觸覺、嗅覺與聽覺層層降溫，緩和盛夏帶來的躁熱感。

然而，舒適的避暑角落不只仰賴布置，更與住宅本身的採光、通風與環境條件密切相關。21世紀不動產建議，民眾可觀察家中不同時段的光線、溫度與噪音變化，再依生活習慣調整空間用途。例如，東向空間適合安排晨間閱讀或早餐時光；西向窗邊午後日照較強，則可搭配遮光、隔熱窗簾，降低熱能進入室內。若住家鄰近主要幹道，休息區可安排在較內側的房間，並利用布簾、地毯或軟質家具，減少聲音反射與干擾。

賞屋時也不宜只在單一時段造訪。除了觀察白天採光，亦可進一步了解午後西曬、夜間車流、社區中庭聲響與陽台通風，才能判斷房屋是否真正符合家庭作息。一間好房子的價值，不只在於坪數、格局或裝潢，更在於它能否因應季節變化，持續提供穩定而舒適的居住感受。

此外，若想透過植栽增添度假氛圍，也應留意陽台排水、防水與安全性。盆栽不宜集中堆放在排水孔周圍，建議選用有腳架的盆器，保留排水與清潔空間，避免盆底長期積水。目前正值颱風季，大型盆栽應妥善固定，必要時移入室內，避免強風造成掉落或傾倒。若規劃大型植栽箱、戶外地板或水景，也應事先確認社區規約、陽台載重及防水層狀況，並定期清理排水孔，避免原本療癒的布置，反而增加積水、漏水與後續修繕風險。

21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，家的度假感不一定來自昂貴裝潢，而是建立在對光線、聲音、氣味與生活習慣的細緻理解之上。這個大暑，不妨為自己留下一處可以慢下來的角落，讓家不只是躲避高溫的地方，更成為盛夏裡最安定、舒適的風景。

大暑之際於窗邊、陽台或客廳一隅，打造一至兩坪的「城市避暑宅」。圖／業者提供
大暑之際於窗邊、陽台或客廳一隅，打造一至兩坪的「城市避暑宅」。圖／業者提供

以柑橘、薄荷等清新氣味搭配綠色植栽，能從嗅覺與視覺減輕盛夏的躁熱感，為日常空間增添安定而放鬆的氛圍。圖／業者提供
以柑橘、薄荷等清新氣味搭配綠色植栽，能從嗅覺與視覺減輕盛夏的躁熱感，為日常空間增添安定而放鬆的氛圍。圖／業者提供

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