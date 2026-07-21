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中友百貨暑假動漫熱潮接力登場《孤獨搖滾！》領軍搶攻動漫經濟商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
展覽現場打造「渴望被肯定的怪獸」大型影音裝置，相當震撼。業者提供
展覽現場打造「渴望被肯定的怪獸」大型影音裝置，相當震撼。業者提供

中友百貨（5901）暑假動漫熱潮持續升溫！繼日前「翻轉動漫祭」掀起大批粉絲朝聖後，即日起至8月23日，再度於B、C棟13樓推出中部獨家的《孤獨搖滾！》動畫展，暑假期間更將陸續登場《名偵探柯南》M29電影快閃店、《東京復仇者》快閃店及《JOJO的奇妙冒險》等熱門IP展覽與活動，以一波接一波動漫話題，全力搶攻動漫經濟商機。

《孤獨搖滾！》自動畫播出後，便掀起熱烈討論，以高中少女組成樂團、追逐夢想的故事，成功吸引大量粉絲支持，更帶動音樂與次文化風潮。今年中友百貨特別將作品中經典場景與元素搬進展場，透過場景還原、多媒體影音、限定周邊與主題輕食，打造沉浸式體驗空間，讓粉絲能夠近距離感受作品魅力。

除了展覽內容之外，現場同步推出多款限定商品與收藏周邊，包括骰子遊戲組、承認欲求怪獸娃衣、日版製冰盒等人氣商品，並規劃收藏卡機與限定輕食區，讓動漫迷在觀展之餘，也能一次滿足收藏與打卡需求。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨近十年深耕中部動漫市場，結合了百貨與商圈特性，掌握漫迷的喜好與趨勢，引進高人氣IP展覽、限定快閃店及獨家商品，成功打造中台灣最具指標性的動漫活動平台。

觀察這幾年動漫展的效果，前來觀展的顧客除了年輕族群依然佔大多數，但30歲以上Y世代族群也有逐漸增加的趨勢。上周才結束的「翻轉動漫祭」成績再度超越去年，顯示動漫經濟持續發燒。

對此，今年暑假檔期，中友百貨特別規劃一系列的話題動漫活動，除了中部獨家的《孤獨搖滾！》動畫展之外，後續還將推出《東京復仇者》快閃店、《JOJO的奇妙冒險》等人氣作品展覽，預估可再創造另一波業績及人潮。

中友百貨舉辦《孤獨搖滾！》動畫展，吸引Coser裝扮參觀。業者提供
中友百貨舉辦《孤獨搖滾！》動畫展，吸引Coser裝扮參觀。業者提供

展覽好玩、好拍，暑假逛展好去處。業者提供
展覽好玩、好拍，暑假逛展好去處。業者提供

中友百貨 百貨 名偵探柯南

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