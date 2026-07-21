北市4月住宅價量動態 較前月量跌價增

大暑時令將至，高溫與濕氣讓人們儘可能減少外出，宅在家也要打造出安頓情緒的重要空間。21世紀不動產觀察，近年居家設計愈來愈重視自然材質、感官舒適，以及貼近個人生活習慣的空間規劃。即使不進行大幅裝修，也能從窗邊、陽台或客廳一隅著手，重新整理一至兩坪空間，在城市住家中打造專屬的「避暑小宅」。

2026-07-21 11:10