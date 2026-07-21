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北市4月住宅價量動態 較前月量跌價增

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市2026年4月住宅價量動態。圖／台北市政府地政局提供
台北市2026年4月住宅價量動態。圖／台北市政府地政局提供

北市政府地政局21日公布最近一期統計，今年4月實價登錄交易件數524件，較3月減幅1.5％；交易總額178.69億元，較3月增幅14.00％；住宅價格指數129.72，較3月上升0.78％。

從交易量及總額分析，今年4月實價登錄量價動態，全市交易量共524件，較3月532件減少8件，減幅1.5％，較前一年同期544件，減幅3.68％；交易總額為178.69億元，較3月156.74億元增加21.95億元，增幅14％，較前一年同期186.71億元，減幅4.3％。

各行政區4月交易量，7區增加、5區減少，增幅最大為南港區，較3月增加43.75％；減幅最大為內湖區，較3月減少23.64％。

各行政區交易總額依序由大安區44.61億元、中山區21.62億元及中正區20.30億元位居前3名；總額最低為南港區，僅5.54億元，總額最高的大安區與最低的南港區，差約7.05倍。交易總額增幅最大為中正區，較3月增加73.65％；減幅最大為內湖區，較3月減少37.31％。

從住宅價格指數分析，今年年4月全市住宅價格指數129.72，較3月128.71上升0.78％，較前一年同期128.62上升0.86％。大樓住宅價格指數141.20，較3月140.21上升0.71％；公寓住宅價格指數113.17，較3月112.09上升0.96％；小宅住宅價格指數129.10，較3月128.28上升0.64％。觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，全市皆上升。

北市 台北市

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