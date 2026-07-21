台中大北屯5月熱銷榜揭曉！ 房市 K 型化加劇「強案續強」

台中市北屯區5月熱銷榜單出爐，房市買氣K型化趨勢更加明顯。根據實價登錄資料統計，5月區域成交表現並非全面回溫，而是呈現「強案續強、弱案突圍不易」的分化格局。

觀察整體熱銷個案表現，有些是憑藉品牌建商背景、產品規劃與地段條件獲得買方青睞，也有部分市場派個案透過價格讓利、促銷策略帶動買氣，反映盤整期買方出手更謹慎，資金流向也更趨集中。

根據OPENDATA實價登錄資料統計，北屯區5月熱銷個案中，14期生活圈以「久樘歐森」9筆、「華固四季匯」7筆及「亞昕之森」4筆，維持一定市場熱度。

其他生活圈方面，機捷特區「遠雄樂元」單月揭露14筆、「永尚謙玥」4筆；廍子重劃區則有「和宜景美」6筆、「富華澐光」4筆，崇德大道上的「富宇映月」亦有5筆交易成績。

其中，北屯具高價潛力的區域，仍以14期周邊最受市場關注。「久樘歐森」單月成交9戶，在盤整市況下，仍展現品牌建商的買氣支撐力。該案周邊鄰近衛道中學、馬禮遜美國學校等文教資源，對重視通勤效率、教育環境與生活便利性的自住買方而言，具備一定吸引力。

產品規劃28至37坪、2至3房，並以零店面純住宅、四戶兩梯及戶戶邊間等配置，提高社區單純性與室內採光通風條件。全案延續久樘開發的健康住宅概念，從日常居住感受著手，導入Low-E6+8+6複合玻璃，強化隔熱、隔音與抗紫外線效果等，將住宅品質延伸到較不易被看見的細節。

同樣位於14期的「華固四季匯」5月成交7筆；「亞昕之森」同期也維持穩定去化，最高成交單價達每坪70.2萬元。在區域房價已處相對高檔水位的情況下，品牌個案仍能持續吸引買方進場，顯示盤整市況下，市場買氣進一步向具品牌力、產品規劃及區位條件的建案集中。

此外，機捷特區的「遠雄樂元」，以「PLAY GROUND」為核心規劃概念，回應不同年齡層家庭的生活需求，單月成交14筆；機捷特區另一熱銷案「永尚謙玥」，5月亦成交4筆，產品規劃以25至37坪、2至3房為主，鎖定首購與自住族群。

價格策略也成為盤整市場中帶動成交的重要推力。位於廍子重劃區的「和宜景美」與「富華澐光」，近期透過讓利與促銷方案吸引買方進場，5月分別成交6筆與4筆；位於崇德大道的「富宇映月」5月則成交5筆。

從成交表現來看，在買方出手趨於保守的環境下，具價格優勢的個案仍有機會透過降低購屋門檻，帶動短期買氣。

台灣房屋信實崇德店店長明而康指出，從5月熱銷榜單可看出，現階段市場並非完全缺乏買氣，而是成交更集中在具備明確優勢的個案。對買方而言，不論是品牌、產品差異化，或具吸引力的價格條件，都必須形成足夠的進場理由，才能在盤整市場中促成成交。

台中市北屯區五月成交表現一覽表。資料來源：OPENDATA實價登錄、業者