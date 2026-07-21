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產業園區坐鎮！雲林成房市黑馬 房價3年漲兩成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／中信房屋
資料來源／中信房屋

近年全台房市逐步回歸基本面，不過受惠於科技產業布局與建設項目持續推進，過去以農業聞名的雲林異軍突起，一躍成為近年備受矚目的房市新黑馬。中信房屋彙整內政部不動產資訊平台資料，目前雲林縣的平均單價為每坪21.3萬元，相較於2024年同期的每坪17.2萬元，短短三年漲幅高達23.8%，成長幅度相當顯著。

中信房屋斗六雲林國中加盟店店長楊國祥表示，隨著重大建設陸續到位、產業發展持續推進以及就業機會增加，雲林的區域能見度明顯提升，也吸引越來越多購屋族關注。

楊國祥指出，近年雲林房價表現亮眼，主要有以下三點原因。首先，雲林房價基期相對較低，本就具備較大的補漲空間。其次，產業園區題材持續發酵，包括中科虎尾園區發展、斗六產業園區的規劃，以及高鐵雲林站周邊機能日益成熟，不僅帶來更多就業人口與居住需求，也吸引建商積極布局推案，進一步推升區域行情。

第三，則是穩定且多元的購屋需求，除了在地自住客之外，近年還有不少科技新貴、返鄉置產族、中部退休族，以及看好區域發展前景的長期置產客選擇到雲林買房，這些也成為支撐區域房市的重要動能。

楊國祥指出，目前雲林詢問度最高的房市熱區仍以斗六與虎尾為主，這兩區是雲林人口最多的地區，也是資源較集中的地區。斗六坐擁雲林科技工業區、斗六工業區、Google設廠等建設話題，目前區內屋齡20年以內中古大樓、華廈的成交單價已經站上2字頭，新建案甚至可以挑戰3字頭。至於虎尾，則有高鐵雲林站、虎尾科學園區為區域發展增添亮點，目前虎尾新建案的成交單價也已經來到每坪25萬元以上。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，雲林房市的升溫，反映的是產業升級與區域建設帶來的長期利多。雖然目前全台房市受到信用管制、房貸政策及市場觀望氣氛影響，整體交易量能較前幾年趨於收斂，但雲林仍具備房價基期相對親民、產業投資持續挹注，以及購屋需求穩定等優勢。展望後市，隨著產業園區逐步開發、重大建設陸續完工，預期將持續磁吸企業與就業人口的進駐，區域發展前景相當值得期待。

虎尾街景。圖／中信房屋斗六雲林國中加盟店提供
虎尾街景。圖／中信房屋斗六雲林國中加盟店提供

房市 雲林 房價

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