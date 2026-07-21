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台塑化漲停成集團多頭指標 法人細究利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台塑化（6505）今（21）日開盤交易約30分鐘即鎖上漲停板價85.4元，成為台塑集團近期多頭指標；法人表示，中東及俄羅斯煉油產能受損，維繫煉油利差，2026年獲利可望大躍進。

元大投顧出具最新報告指出，台塑化6月自結稅後淨損56.85億元，乃油價下跌，煉油利差萎縮及存貨評價損失拖累所致。不過，4月及5月煉油利差高檔帶動今年第2季自結獲利亮麗；營業利益228.83億元，優於2025年第2季的虧損73.99億元；今年第2季煉油利差高檔且評價損失金額低於預期，提振獲利表現。

元大投顧展望第3季因美伊戰火再起，油價止跌回穩，荷莫茲海峽可通行，原油供應恢復，預估第3季營收可望上修逾11%；營益率上修3.5ppt至10.9%；每股稅後盈餘（EPS）有望年增翻倍。

中東及俄羅斯煉油產能受損，歐美老舊煉油廠相繼關廠退出市場，中國大陸亦有淘汰老舊煉油廠產能規劃，供給受控，預期煉油價差可高於美伊戰前水準，提振獲利。此外，受惠轉投資南亞科（2408）股價大漲，推估台塑化今年底淨值增至43.33元，目前本淨比1.88倍，處於歷史本淨比1.0倍-3.0倍區間中間偏下，評價偏低，重申買進建議，

台塑化 台塑集團 油價

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