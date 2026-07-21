全球貨櫃輪第3季審慎樂觀長榮、陽明及萬海全部轉強

全球貨櫃輪運價連續兩周回檔，引發市場對第3季「旺季不旺」的疑慮。陽明海運（2609）董事長暨航海節籌備會主任委員蔡豐明貨量仍維持滿艙，對第3季審慎樂觀，旺季需求仍有支撐，貨量未明顯轉弱，今天貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海（2615）全部轉強。

蔡豐明昨日指出，近期市場仍受到美國關稅政策及地緣政治等因素干擾，運價出現波動，但整體貨量仍維持穩健，市場需求並未明顯轉弱。他指出，目前業界都在關注美國後續關稅政策發展，一旦政策確定，可望降低市場觀望氣氛，對航運市場有正面助益。

物流業界認為，目前運價修正屬於連續大漲後的技術性整理，從需求面及供給面來看，仍有兩大因素支撐今年旺季行情，預期第3季貨櫃市場仍可維持旺季表現，遠東到美西線運價可望在每40呎櫃4,800至5,500美元高檔區間震盪，真正的考驗將落在9月之後。

物流業者指出，首先，國際航運研究機構Drewry及Alphaliner皆預估，2026年全球貨櫃船供給成長率將降至近年最低水準，新增運力增幅明顯放緩；其次，紅海危機迄今尚未解除，船舶仍須繞行好望角，紅海航線短期內難以恢復正常，使有效運力持續受到壓縮，供給面仍偏緊，有助支撐運價維持相對高檔。

儘管近期市場憂心國際油價走揚恐推升通膨、影響終端消費需求，但業者表示，目前尚未看到需求明顯降溫，第2、3季傳統旺季出貨動能仍維持穩健。

海運物流業者分析，本波運價是在連續10周大漲後出現修正，屬市場正常整理，主要反映台灣、中國大陸及東南亞出口至美國的提前拉貨及搶艙效應逐漸消退。不過，目前運價仍明顯高於先前水準，顯示市場需求依舊具有支撐力。

市場人士也指出，美國關稅政策預期一度帶動企業提前備貨，推升短期貨運需求；另一方面，貨櫃航運研究機構Linerlytica指出，近期全球新船交付速度仍有限，加上上海、新加坡及可倫坡等主要港口持續壅塞，船舶等泊時間拉長，降低船隊周轉效率，使市場有效運力持續受限，供需結構仍維持偏緊。

物流業者表示，目前中國大陸華中、華北地區，以及新加坡、可倫坡等主要轉運港仍面臨壅塞問題，影響船舶調度與周轉效率，在需求維持旺季水準、供給增幅有限的情況下，短期運價仍具支撐。

展望後市，業界認為，第3季旺季需求仍可望延續，美西線運價預估將維持每40呎櫃5,500美元區間震盪。不過，隨著提前拉貨效應逐漸消化，9月後歐美終端需求是否能持續支撐出貨動能，以及關稅政策、全球經濟情勢與港口壅塞是否出現變化，將成為第4季運價走勢的關鍵觀察指標。