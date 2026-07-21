房市新黑馬！返鄉置產族湧入、雲林房價3年漲23%

中信房屋表示，受惠科技產業布局與建設持續推進，過去以農業聞名的雲林，近年異軍突起，已成房市新黑馬。目前雲林縣平均單價每坪21.3萬元，相較於2024年同期每坪17.2萬元，三年漲幅達23.8%，成長幅度相當顯著。

中信房屋斗六雲林國中加盟店店長楊國祥表示，近年雲林房價表現亮眼，主要有三點原因：

首先，雲林房價基期相對較低，本就具備較大的補漲空間。

其次，產業園區題材持續發酵，包括中科虎尾園區發展、斗六產業園區的規劃，以及高鐵雲林站周邊機能日益成熟，不僅帶來更多就業人口與居住需求，也吸引建商積極布局推案，進一步推升區域行情。

第三，雲林有穩定且多元的購屋需求，除了在地自住客之外，近年還有不少科技新貴、返鄉置產族、中部退休族，以及看好區域發展前景的長期置產客選擇到雲林買房，這些也成為支撐區域房市的重要動能。

楊國祥指出，目前雲林詢問度最高的房市熱區仍以斗六與虎尾為主，這兩區是雲林人口最多的地區，也是資源較集中的地區。

斗六擁雲林科技工業區、斗六工業區、Google設廠等建設話題，目前區內屋齡20年以內中古大樓、華廈的成交單價已經站上2字頭，新建案甚至可以挑戰3字頭。

至於虎尾，則有高鐵雲林站、虎尾科學園區為區域發展增添亮點，目前虎尾新建案的成交單價也已經來到每坪25萬元以上。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，雲林房市的升溫，反映的是產業升級與區域建設帶來的長期利多。展望後市，隨著產業園區逐步開發、重大建設陸續完工，預期將持續磁吸企業與就業人口進駐，區域發展值得期待。