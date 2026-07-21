聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼、燁輝搶澳洲奧運基建商機 台鏈有望迎訂單大潮

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
鋼鐵業示意圖。 記者劉學聖／攝影
鋼鐵業示意圖。 記者劉學聖／攝影

中鋼（2002）攜手義聯集團旗下燁輝，全力搶攻2032奧運商機。澳洲近日釋出兆元奧運基建商機，其中核心場館、基建鋼構升級商機達71億澳元（約新台幣1,600億元）建設大餅，燁輝近日在中鋼支持下，率團前進澳洲爭取訂單，據悉，已經初步達成共識，台鏈將有極大機會迎接訂單大潮。

澳洲布里斯本2032年將舉辦奧運，帶動龐大基礎建設與場館工程用鋼需求，澳洲政府針對奧運已拍板挹注高達71億澳元建設經費，澳洲出現長期且龐大的鋼材缺口，令市場垂涎。由於澳洲政府已將淨零碳排視為國家戰略目標，布里斯本奧運將以「低碳、永續」為最高承攬標準，因此，在大型場館的建置、選手村工程上，低碳鋼材將擁有壓倒性的採購優勢。

上市鋼廠主管指出，這股趨勢符合國內鋼鐵產業近年發展大方向，包括中鋼、中鴻、燁輝、裕鐵、盛餘等都有機會受惠，成為鋼市不景氣中的有效商機，受到業界高度注目，中長期前景展望值得關注。

燁輝率先出擊，總經理張振武親赴澳洲拜訪客戶爭取訂單，中鋼則表態全力做下游客戶後盾，形成「上游供料、下游搶單」的台灣鋼鐵聯合作戰模式，全力爭食奧運建設商機。

據悉，澳洲奧運場館核心基建商機超過1,600億元，由張振武親率團隊到澳洲踩點拜訪客戶，強力推銷燁輝的鍍鋅、烤漆及高階鋁鎂鋅鋼捲，展現強大企圖心；中鋼表明將全力支持客戶海外搶訂單。

張振武表示，澳洲舉辦大型國際賽事，用鋼需求浮上檯面，相關高耐候、防蝕及環保特性的綠色鋼材與鍍鋅鋁鎂鋼捲等產品，都是燁輝強項，「當然要想辦法把訂單拉進來」。

中鋼董事長黃建智說，「下游好、中鋼才會好」，樂見國內鋼廠在國際爭取鋼鐵訂單，中鋼會做用戶的後盾，上下游共同拚經濟。

法人分析，燁輝海外布局相當綿密，全球通路布局上達百餘點，澳洲等大洋洲國家長期是燁輝海外重點目標市場，與當地經銷通路商維持合作關係，可直接或間接供應奧運相關場館或周邊設施，如交通、商業住宅所需的鍍面鋼品。

燁輝採取台灣及海外生產基地彈性調配策略，加上其產品在澳洲市場具備穩定的出口計價與競爭力，使其成為國內主力參與大型海外基礎建設指標鋼廠，充分展現競爭力。

燁輝 奧運 中鋼

延伸閱讀

碳關稅衝擊浮現／歐盟碳稅上路 「台灣真正挑戰 是減碳速度」

盛餘鋼鐵屏南「太陽能光電系統」啟動 公司治理競爭力更上層樓

中東、俄烏戰事推升軍工題材 漢翔、台船等概念股走強

富田攻無稀土馬達 有斬獲

相關新聞

日創投DCI Partners：看好台灣生技三領域 將力促合作

日本創投公司DCI Partners（大和投資）近年來積極投資台灣生技業，今年7月初宣布「台日三號生技基金」完成200億日圓（約新台幣40億）募資後，DCI Partners社長成田宏紀表示，看好台灣再生醫療、智慧醫療及健康大數據公司投資機會，後續積極引進日本生技公司來台IPO，共創百億商機。

寶嘉：下半年車市不容樂觀

Peugeot總代理寶嘉聯合昨（20）日宣布，全新小改款Peugeot 208在台灣上市。寶嘉聯合執行董事吳睿弘指出，今年上半年車市表現不如去年底，甚至是今年初的預估，整體市場呈現收縮的局面，進入今年下半年，市場不容樂觀，而Peugeot 208的車款，包括動能、配備、油耗與售價等，都極具滿足消費者期待的吸引力。

美車關稅未解 Jeep 自行吸收

美製車零關稅遙遙無期，美國車在台售價陷於兩難。繼福特Mustang 4月推出立享價，由車廠自行承擔進口關稅之後，Jeep重回台灣的第一批車將在7月底交車，即使美國車至今仍無法享受零關稅，但總代理、原廠與經銷商達成共識，將共同承擔約30萬元的關稅，已確定交車的車主將可依去年年底宣布的零關稅售價交車。

中鋼、燁輝搶澳洲奧運基建商機 台鏈有望迎訂單大潮

中鋼攜手義聯集團旗下燁輝，全力搶攻2032奧運商機。澳洲近日釋出兆元奧運基建商機，其中核心場館、基建鋼構升級商機達71億澳元（約新台幣1,600億元）建設大餅，燁輝近日在中鋼支持下，率團前進澳洲爭取訂單，據悉，已經初步達成共識，台鏈將有極大機會迎接訂單大潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。