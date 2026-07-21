中鋼、燁輝搶澳洲奧運基建商機 台鏈有望迎訂單大潮

中鋼（2002）攜手義聯集團旗下燁輝，全力搶攻2032奧運商機。澳洲近日釋出兆元奧運基建商機，其中核心場館、基建鋼構升級商機達71億澳元（約新台幣1,600億元）建設大餅，燁輝近日在中鋼支持下，率團前進澳洲爭取訂單，據悉，已經初步達成共識，台鏈將有極大機會迎接訂單大潮。

澳洲布里斯本2032年將舉辦奧運，帶動龐大基礎建設與場館工程用鋼需求，澳洲政府針對奧運已拍板挹注高達71億澳元建設經費，澳洲出現長期且龐大的鋼材缺口，令市場垂涎。由於澳洲政府已將淨零碳排視為國家戰略目標，布里斯本奧運將以「低碳、永續」為最高承攬標準，因此，在大型場館的建置、選手村工程上，低碳鋼材將擁有壓倒性的採購優勢。

上市鋼廠主管指出，這股趨勢符合國內鋼鐵產業近年發展大方向，包括中鋼、中鴻、燁輝、裕鐵、盛餘等都有機會受惠，成為鋼市不景氣中的有效商機，受到業界高度注目，中長期前景展望值得關注。

燁輝率先出擊，總經理張振武親赴澳洲拜訪客戶爭取訂單，中鋼則表態全力做下游客戶後盾，形成「上游供料、下游搶單」的台灣鋼鐵聯合作戰模式，全力爭食奧運建設商機。

據悉，澳洲奧運場館核心基建商機超過1,600億元，由張振武親率團隊到澳洲踩點拜訪客戶，強力推銷燁輝的鍍鋅、烤漆及高階鋁鎂鋅鋼捲，展現強大企圖心；中鋼表明將全力支持客戶海外搶訂單。

張振武表示，澳洲舉辦大型國際賽事，用鋼需求浮上檯面，相關高耐候、防蝕及環保特性的綠色鋼材與鍍鋅鋁鎂鋼捲等產品，都是燁輝強項，「當然要想辦法把訂單拉進來」。

中鋼董事長黃建智說，「下游好、中鋼才會好」，樂見國內鋼廠在國際爭取鋼鐵訂單，中鋼會做用戶的後盾，上下游共同拚經濟。

法人分析，燁輝海外布局相當綿密，全球通路布局上達百餘點，澳洲等大洋洲國家長期是燁輝海外重點目標市場，與當地經銷通路商維持合作關係，可直接或間接供應奧運相關場館或周邊設施，如交通、商業住宅所需的鍍面鋼品。

燁輝採取台灣及海外生產基地彈性調配策略，加上其產品在澳洲市場具備穩定的出口計價與競爭力，使其成為國內主力參與大型海外基礎建設指標鋼廠，充分展現競爭力。