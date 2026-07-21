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日創投DCI Partners：看好台灣生技三領域 將力促合作

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
DCI Partners社長成田宏紀。 記者謝柏宏／攝影
DCI Partners社長成田宏紀。 記者謝柏宏／攝影

日本創投公司DCI Partners（大和投資）近年來積極投資台灣生技業，今年7月初宣布「台日三號生技基金」完成200億日圓（約新台幣40億）募資後，DCI Partners社長成田宏紀表示，看好台灣再生醫療、智慧醫療及健康大數據公司投資機會，後續積極引進日本生技公司來台IPO，共創百億商機。

DCI Partners為日本知名生醫創投公司，隸屬日本第二大證券與投資銀行─大和證券集團，2015年起在台日官方與民間投資機構支持下，陸續成立兩檔台日生技基金，專注投資兩國生技新創公司，包括台康（6589）、仲恩生醫、圓祥、心誠鎂、永笙-KY、安立璽榮等。台康、仲恩及安立璽榮的帳面價值成長幅度都是三倍起跳。

今年7月起，DCI Partners宣布完成台日三號基金的募資，資金規模200億日圓； 近日DCI Partners也和台北醫學大學簽署合作意向書，未來將串聯北醫大研究、臨床與醫療量能，以及DCI Partners在日本生技投資、產業與技術鏈結經驗，助力北醫大具潛力的生醫技術及新創產品進軍日本市場。

成田宏紀表示，DCI Partners和母集團大和證券的投資腳步遍布全球，在亞洲地區曾投資中國湖北及越南兩地的其他產業，但在生技新創領域，台灣是DCI Partners的首選市場，原因之一是台灣資本市場比日本市場更靈活，「投資台灣生技業就像打棒球，擊出全壘打的力道或許不如日本公司，但安打次數卻多很多。」

自2015年起，成田宏紀見證了台灣生技新創公司的進步，已經由藥物傳輸系統以及劑型改良藥物的層面，升級到目前的再生醫療、小核酸等創新技術，有些技術甚至比日本部分新創公司更具競爭力。DCI Partners也會積極促成日本新創生技公司來台掛牌。

成田宏紀表示，隨著台灣「再生醫療雙法」上路，且有愈來愈多細胞治療、基因治療等技術浮上檯面，台灣企業仍有很多與日本合作的機會，DCI Partners台日三號基金將更關注台灣AI智慧醫療的發展。

創投 日本 永笙-KY

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