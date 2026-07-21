寶嘉：下半年車市不容樂觀

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
Peugeot總代理寶嘉聯合20日宣布，全新小改款Peugeot 208在台灣上市。（寶嘉聯合提供）
Peugeot總代理寶嘉聯合20日宣布，全新小改款Peugeot 208在台灣上市。（寶嘉聯合提供）

Peugeot總代理寶嘉聯合昨（20）日宣布，全新小改款Peugeot 208在台灣上市。寶嘉聯合執行董事吳睿弘指出，今年上半年車市表現不如去年底，甚至是今年初的預估，整體市場呈現收縮的局面，進入今年下半年，市場不容樂觀，而Peugeot 208的車款，包括動能、配備、油耗與售價等，都極具滿足消費者期待的吸引力。

作為品牌旗下最經典的B-Segment掀背小車，Peugeot 208端出了相當有誠意的99.8萬元單一車型建議售價，若是搭配小客車汰舊換新補助，入手價格將直接下探至94.8萬元。吳睿弘指出，Peugeot 208在台售價不只比在德國的售價便宜，甚至比起日本零關稅的條件還更優惠，顯示寶嘉聯合對Peugeot 208的重視與台灣市場的誠意。

寶嘉聯合對Peugeot的價格策略相當積極，也是最早打出進口車國產價的品牌。因此即使去年汽車市場衰退，寶嘉聯合仍繳出3,500台、年增353%，20年掛牌最佳的成績。此次Peugeot 208祭出連國產車廠也咋舌的售價，一台不到百萬就能擁有主被動安全配備、歐洲原裝進口底盤調校，還能省下大筆油錢與稅金的掀背車，確實為競爭激烈的百萬級距市場投下震撼彈。

Peugeot這次導入Stellantis集團最新的1.2升P2 Hybrid油電混合動力系統，提供145匹縱效馬力與23.5公斤米的峰值扭力，搭配傳輸效率極佳的eDCS6六速濕式雙離合器自手排變速箱，油電性能俱佳。

寶嘉聯合在去年開始推出的多款車價位都相當具破壞性，將持續推出車款，努力經營市場。

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標配Level 2與P2油電科技 全新PEUGEOT 208售價99.8萬元起正式上市

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