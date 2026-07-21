美車關稅未解 Jeep 自行吸收

美製車零關稅遙遙無期，美國車在台售價陷於兩難。繼福特Mustang 4月推出立享價，由車廠自行承擔進口關稅之後，Jeep重回台灣的第一批車將在7月底交車，即使美國車至今仍無法享受零關稅，但總代理、原廠與經銷商達成共識，將共同承擔約30萬元的關稅，已確定交車的車主將可依去年年底宣布的零關稅售價交車。

美國經典傳奇品牌Jeep去年年底宣布重返台灣，當時在美國進口關稅未定下，Jeep總代理寶嘉聯合執行董事吳睿弘以零關稅版本宣布兩款車Sahara 209.8萬元與Rubicon 239.8萬元預售。

當時寶嘉聯合宣布，將在今年第2季開始交車，屆時視關稅情況，調整售價。但是如今進入到第3季，美製車的關稅問題至今未定，寶嘉聯合向原廠所訂的車款已抵台，並將在7月底開始交車。

吳睿弘昨（20）日表示，寶嘉聯合最後決定依據零關稅的預售價開始交車，在原廠的全力支持下，由原廠、總代理與經銷商共同承擔關稅的差額，只要已經訂車，並在今年內交車的消費者都能以原本預售的價格交車。