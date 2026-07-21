DCI Partners 社長三個建言 籲簡化投資程序

日本創投DCI Partners（大和投資）積極投資台灣生技業，至今已成立三檔台日生技合作基金，DCI Partners社長成田宏紀說明，台灣生技產業發展日新月異，但他仍提出三大建議，包括強化生技基礎研究、CDMO廠整合，以及政府對海外投資台灣公司的程序應更簡化。

成田宏紀表示，台灣近年來生技創新技術愈來愈進步，與日本相較，對於基礎研究所需要的耐心與長期投入仍然較匱乏。台灣人才都很優秀，但是普遍希望能夠更快看到成果，因此研究計畫容易偏重短期應用。如果希望提升整體創新能力及更深化的核心技術，他認為政府對基礎研究的長期投入仍應提供更多支持。

其次，成田宏紀認為，台灣生技製藥缺乏大型企業，因此很難形成規模經濟。以生物製藥CDMO為例，台灣的技術並不輸日本富士、韓國三星，甚至其他美國大型CDMO公司，但是規模始終無法做大，這將限制台灣生技產業成長。如果未來台灣規模較小的CDMO公司能夠整合，形成更大的企業，競爭力會更進一步提升。

第三，成田宏紀指出，對海外投資人來說，目前最大的問題是投資台灣公司時必須向經濟部申請「外國人投資許可」（FIA），程序相當繁瑣，也耗費很多時間。身為日本創投，希望未來能簡化，甚至取消這項流程。他強調，很多人看好台灣市場，也想投資，但只要投資的是台灣登記的法人，就必須經過這套程序，增加不少行政成本。