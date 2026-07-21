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燁輝總座張振武 拚勁十足

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

燁輝（2023）經營團隊中，總經理張振武向來以拚勁、務實、投入的工作態度受到各界肯定。近年在他的帶領下，燁輝持續深耕鋼鐵本業，經營績效表現穩健，也讓公司成為義聯集團的重要事業體之一。

義聯集團創辦人、燁輝董事長林義守曾公開肯定張振武具備完整的管理能力，對於交付的任務總是全力投入。除負責燁輝營運外，張振武也參與集團多項事業規劃與推動，在集團內扮演重要管理角色。

張振武於2022年接任燁輝總經理後，推動組織調整與管理制度優化，持續強化公司治理及營運效率，為公司後續發展奠定基礎。

面對全球鋼鐵市場景氣循環與需求波動，張振武認為，產業仍充滿不確定性，企業必須持續提升競爭力。他表示，燁輝將持續精進高階鍍鋁鋅、鍍鎂鋁鋅等產品技術，強化產品差異化，以提升市場競爭優勢。

隨著澳洲2032年奧運相關基礎建設陸續展開，燁輝也積極布局海外市場。張振武日前率隊前往澳洲拜訪客戶，在短短數天內密集安排多場會議與交流，希望深入了解市場需求，爭取未來合作機會。

談到下半年營運策略，張振武表示，第3季仍將以穩健經營為主，持續鞏固既有客戶基礎，維持銷售規模，同時提高高附加價值產品比重，以因應市場變化。

燁輝 林義守

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