聽新聞
0:00 / 0:00

數位沛方／創辦人思維 須與時俱進

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

在工作中，有時候會遇到一種類型的企業：公司成立三至五年，企業正在進入一個業績該要爆發式成長的階段，但事與願違的，公司業績開始起起伏伏，人員流動也加速，讓負責人進入一種力不從心的狀態。

如果你在經營公司時也出現這種感覺，不要覺得不好意思，因為發生這種狀況的企業不在少數，這不是你不夠聰明，也不是不夠努力，而是當初那套在五人規模時最有效率的管理方式，搬到30人規模時，就已經開始不適用。

講到企業在成長，蠻多人會聯想到的是這幾件事：請了更多的員工，換個更大的辦公室；拉高各種預算，可能是更高的薪資預算，也可能是更多的行銷費用；開拓更多新的通路，從一間門市開到數十間甚至上百間。

這些確實都是成長，但如果覺得成長就只要專注做這些事情，那就大錯特錯，因為真正決定公司能不能穩健成長的，還有很多如下方列出的隱性項目：

權責歸屬：當公司開始擴大，就會有中階的管理層出現，或是部門的區隔，這時候，負責人就必須開始思考，誰有權決定什麼事？

如何依照重要性來決定該由哪個層級來決定？如果牽涉到預算，那麼什麼人可以決定多大的金額？

有些企業主因為過往習慣所有事情由他來決定，但公司擴張後，自己又常常往外跑，導致很多事情被耽擱，效率一下降，成績自然難提升。

流程建立：過去很多事情可以一個人完成，但人多事情複雜後，就需要建立流程。例如工作手冊的完整度，會影響到新進員工的上手速度，但工作手冊並不需要一次到位，很多的公司的工作手冊都是經由不斷改版，每當遇到新的狀況就重新加入，現在這些也可以整理給AI，讓AI成為新進員工的指導員，幫助他們更容易熟悉自己的工作。

觀察指標：人多了之後，因為每個人對事情的標準會不一致，所以用數字來做觀察指標會比較有依據。例如有些人個性比較急，就容易覺得別人動作很慢拖到時間。

反過來也會有個性比較溫吞的，可能覺得別人都在逼他加速，又或者，廣告素材的好壞，也很容易有主觀看法。

這種時候，就可以用具體的數字做評估，例如我常被問：「你覺得我的網站做得如何？」這時候不能憑個人感覺回應，我會要求對方提供數據，從數據才能看出問題，進一步給予調整建議。

會議及回報制度：人少的時候，可能簡單地轉頭交代就好，但人多之後，就會很需要定期會議來回報進度。提出需要的資源或支援，否則有些人習慣拖到最後才回報，事情往往已成定局，那就很可能替公司帶來傷害。

除了上面幾點外，其他像資訊透明度或是中階管理者的能力，也都是企業在規模擴大後會面臨的考驗，這些若是沒提早做好因應對策，公司的成長容易變得不穩定。因此，創辦人的思維要隨著企業成長，才能讓創業的每一步都穩健前行。

延伸閱讀

【7月文學相對論】陳夏民×dato／新時代出版術：從獨立出版到個人品牌經營

面試順利卻收感謝函！她猶豫是否該問「落選原因」 網點關鍵：不吃虧

升職快的人都這樣說話！高管教練揭4招「向上管理」讀懂老闆再開口

詹文男／你的AI Agent有沒有身分證？

相關新聞

日創投DCI Partners：看好台灣生技三領域 將力促合作

日本創投公司DCI Partners（大和投資）近年來積極投資台灣生技業，今年7月初宣布「台日三號生技基金」完成200億日圓（約新台幣40億）募資後，DCI Partners社長成田宏紀表示，看好台灣再生醫療、智慧醫療及健康大數據公司投資機會，後續積極引進日本生技公司來台IPO，共創百億商機。

寶嘉：下半年車市不容樂觀

Peugeot總代理寶嘉聯合昨（20）日宣布，全新小改款Peugeot 208在台灣上市。寶嘉聯合執行董事吳睿弘指出，今年上半年車市表現不如去年底，甚至是今年初的預估，整體市場呈現收縮的局面，進入今年下半年，市場不容樂觀，而Peugeot 208的車款，包括動能、配備、油耗與售價等，都極具滿足消費者期待的吸引力。

美車關稅未解 Jeep 自行吸收

美製車零關稅遙遙無期，美國車在台售價陷於兩難。繼福特Mustang 4月推出立享價，由車廠自行承擔進口關稅之後，Jeep重回台灣的第一批車將在7月底交車，即使美國車至今仍無法享受零關稅，但總代理、原廠與經銷商達成共識，將共同承擔約30萬元的關稅，已確定交車的車主將可依去年年底宣布的零關稅售價交車。

燁輝總座張振武 拚勁十足

在燁輝經營團隊中，總經理張振武向來以拚勁、務實、投入的工作態度受到各界肯定。近年在他的帶領下，燁輝持續深耕鋼鐵本業，經營績效表現穩健，也讓公司成為義聯集團的重要事業體之一。

DCI Partners 社長三個建言 籲簡化投資程序

日本創投DCI Partners（大和投資）積極投資台灣生技業，至今已成立三檔台日生技合作基金，DCI Partners社長成田宏紀說明，台灣生技產業發展日新月異，但他仍提出三大建議，包括強化生技基礎研究、CDMO廠整合，以及政府對海外投資台灣公司的程序應更簡化。

外送專法上路 消費添保障

外送專法今（21）日上路，交通部昨預告將訂定「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」，首次訂閱會員服務七日內可解除契約，訂單延遲逾合理期間，消費者可取消訂單並獲適當補償；且未來續約須經消費者明示同意，否則最高處平台30萬罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。