數位沛方／創辦人思維 須與時俱進

在工作中，有時候會遇到一種類型的企業：公司成立三至五年，企業正在進入一個業績該要爆發式成長的階段，但事與願違的，公司業績開始起起伏伏，人員流動也加速，讓負責人進入一種力不從心的狀態。

如果你在經營公司時也出現這種感覺，不要覺得不好意思，因為發生這種狀況的企業不在少數，這不是你不夠聰明，也不是不夠努力，而是當初那套在五人規模時最有效率的管理方式，搬到30人規模時，就已經開始不適用。

講到企業在成長，蠻多人會聯想到的是這幾件事：請了更多的員工，換個更大的辦公室；拉高各種預算，可能是更高的薪資預算，也可能是更多的行銷費用；開拓更多新的通路，從一間門市開到數十間甚至上百間。

這些確實都是成長，但如果覺得成長就只要專注做這些事情，那就大錯特錯，因為真正決定公司能不能穩健成長的，還有很多如下方列出的隱性項目：

權責歸屬：當公司開始擴大，就會有中階的管理層出現，或是部門的區隔，這時候，負責人就必須開始思考，誰有權決定什麼事？

如何依照重要性來決定該由哪個層級來決定？如果牽涉到預算，那麼什麼人可以決定多大的金額？

有些企業主因為過往習慣所有事情由他來決定，但公司擴張後，自己又常常往外跑，導致很多事情被耽擱，效率一下降，成績自然難提升。

流程建立：過去很多事情可以一個人完成，但人多事情複雜後，就需要建立流程。例如工作手冊的完整度，會影響到新進員工的上手速度，但工作手冊並不需要一次到位，很多的公司的工作手冊都是經由不斷改版，每當遇到新的狀況就重新加入，現在這些也可以整理給AI，讓AI成為新進員工的指導員，幫助他們更容易熟悉自己的工作。

觀察指標：人多了之後，因為每個人對事情的標準會不一致，所以用數字來做觀察指標會比較有依據。例如有些人個性比較急，就容易覺得別人動作很慢拖到時間。

反過來也會有個性比較溫吞的，可能覺得別人都在逼他加速，又或者，廣告素材的好壞，也很容易有主觀看法。

這種時候，就可以用具體的數字做評估，例如我常被問：「你覺得我的網站做得如何？」這時候不能憑個人感覺回應，我會要求對方提供數據，從數據才能看出問題，進一步給予調整建議。

會議及回報制度：人少的時候，可能簡單地轉頭交代就好，但人多之後，就會很需要定期會議來回報進度。提出需要的資源或支援，否則有些人習慣拖到最後才回報，事情往往已成定局，那就很可能替公司帶來傷害。

除了上面幾點外，其他像資訊透明度或是中階管理者的能力，也都是企業在規模擴大後會面臨的考驗，這些若是沒提早做好因應對策，公司的成長容易變得不穩定。因此，創辦人的思維要隨著企業成長，才能讓創業的每一步都穩健前行。