商業興觀點／能源賽局 牽動企業競爭力

當全球競逐AI算力之際，真正的瓶頸是電力。AI的快速發展，正將電力從過去的基礎成本，推向企業競爭力的核心要素。過去企業多將電力視為穩定且可預期的資源，但在AI時代，這樣的假設正在改變。無論是資料中心、雲端服務或製造業導入AI應用，都意味著更高密度、全天候的用電需求。

AI不只是「用電」，更在放大企業對電力穩定性與可取得性的依賴。

這樣的轉變在台灣尤為明顯。截至2024年底，再生能源發電占比僅約11.1%，能源轉型仍在進行，但AI用電需求卻快速攀升。目前全台約36座資料中心用電約60MW，但已申請的新案多達79件，潛在用電需求高達4,758MW，幾乎等同數座大型電廠的負載。

在此背景下，過去以「核電退場、氣電補上、綠電成長」為主軸的能源轉型路徑，正面臨現實挑戰。離岸風電與太陽能布建受限於環評、地方溝通與成本因素，使供給端難以如預期擴張，導致「減碳」與「產業發展」之間逐漸出現拉扯。

然而，問題不僅在於電力供需落差，更在於企業經營邏輯的改變。隨著半導體與AI產業被視為戰略優先負載，其用電需求將優先被滿足，其他產業則可能面臨更高電價與更嚴格的用電限制。這意味著，未來企業競爭將延伸至「能源取得能力」。換言之，AI與淨零這些宏觀議題，已轉化為企業當前必須面對的經營問題。

在此環境下，企業應重新思考能源採購策略，透過長期購電協議（CPPA）、自建再生能源或導入儲能系統，降低電價波動與供電不確定性的風險。這不僅是ESG要求，更是營運穩定的基本條件。若仍將電力視為可隨時取得且價格穩定的公共資源，將使企業暴露於更高的能源風險之中。

此外，AI應用本身也須重新設計。並非所有運算皆須即時完成，企業可透過調整運算排程，在離峰或綠電供應充足時進行高耗能任務，以降低能源成本與系統壓力。同時，企業選址邏輯也將改變。過去多以市場、人才與交通為優先，未來「電力可取得性」與「能源成本」將成為關鍵考量。靠近穩定電源或再生能源場域的區域，可能成為資料中心的新布局重點。此外，從設備升級、冷卻技術優化到整體用電管理，提升每度電的產出效率，將直接轉化為成本優勢與競爭力。

更值得關注的是，能源市場本身也在轉變。隨著電力交易平台與虛擬電廠等機制發展，企業不再只是被動用電者，也可能成為市場參與者，透過需求反應、儲能整合與彈性用電創造新價值。AI與淨零並非單純衝突，而是能源競爭結構的重塑。未來企業的差距，不再只來自技術或市場，而在於誰能更早掌握能源這個關鍵變數。AI時代的競爭，已從算力延伸至電力；真正的關鍵，不只是能否使用AI，而是是否有能力支撐AI。