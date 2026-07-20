聽新聞
0:00 / 0:00

商業興觀點／能源賽局 牽動企業競爭力

經濟日報／ 陳睿盈（商研院經營模式創新研究所研究員）

當全球競逐AI算力之際，真正的瓶頸是電力。AI的快速發展，正將電力從過去的基礎成本，推向企業競爭力的核心要素。過去企業多將電力視為穩定且可預期的資源，但在AI時代，這樣的假設正在改變。無論是資料中心、雲端服務或製造業導入AI應用，都意味著更高密度、全天候的用電需求。

AI不只是「用電」，更在放大企業對電力穩定性與可取得性的依賴。

這樣的轉變在台灣尤為明顯。截至2024年底，再生能源發電占比僅約11.1%，能源轉型仍在進行，但AI用電需求卻快速攀升。目前全台約36座資料中心用電約60MW，但已申請的新案多達79件，潛在用電需求高達4,758MW，幾乎等同數座大型電廠的負載。

在此背景下，過去以「核電退場、氣電補上、綠電成長」為主軸的能源轉型路徑，正面臨現實挑戰。離岸風電與太陽能布建受限於環評、地方溝通與成本因素，使供給端難以如預期擴張，導致「減碳」與「產業發展」之間逐漸出現拉扯。

然而，問題不僅在於電力供需落差，更在於企業經營邏輯的改變。隨著半導體與AI產業被視為戰略優先負載，其用電需求將優先被滿足，其他產業則可能面臨更高電價與更嚴格的用電限制。這意味著，未來企業競爭將延伸至「能源取得能力」。換言之，AI與淨零這些宏觀議題，已轉化為企業當前必須面對的經營問題。

在此環境下，企業應重新思考能源採購策略，透過長期購電協議（CPPA）、自建再生能源或導入儲能系統，降低電價波動與供電不確定性的風險。這不僅是ESG要求，更是營運穩定的基本條件。若仍將電力視為可隨時取得且價格穩定的公共資源，將使企業暴露於更高的能源風險之中。

此外，AI應用本身也須重新設計。並非所有運算皆須即時完成，企業可透過調整運算排程，在離峰或綠電供應充足時進行高耗能任務，以降低能源成本與系統壓力。同時，企業選址邏輯也將改變。過去多以市場、人才與交通為優先，未來「電力可取得性」與「能源成本」將成為關鍵考量。靠近穩定電源或再生能源場域的區域，可能成為資料中心的新布局重點。此外，從設備升級、冷卻技術優化到整體用電管理，提升每度電的產出效率，將直接轉化為成本優勢與競爭力。

更值得關注的是，能源市場本身也在轉變。隨著電力交易平台與虛擬電廠等機制發展，企業不再只是被動用電者，也可能成為市場參與者，透過需求反應、儲能整合與彈性用電創造新價值。AI與淨零並非單純衝突，而是能源競爭結構的重塑。未來企業的差距，不再只來自技術或市場，而在於誰能更早掌握能源這個關鍵變數。AI時代的競爭，已從算力延伸至電力；真正的關鍵，不只是能否使用AI，而是是否有能力支撐AI。

再生能源

延伸閱讀

紐約州禁超大規模AI資料中心！網憂「AI發展瓶頸」轉向：不是晶片是電力

大陸儲能電池壟斷全球九成市場 美國AI與能源轉型難以擺脫對陸企依賴

趨勢觀察／功率半導體 決勝AI供電新戰場

紐時賞析／美國AI用電暴增的解方：從家庭開始

相關新聞

日創投DCI Partners：看好台灣生技三領域 將力促合作

日本創投公司DCI Partners（大和投資）近年來積極投資台灣生技業，今年7月初宣布「台日三號生技基金」完成200億日圓（約新台幣40億）募資後，DCI Partners社長成田宏紀表示，看好台灣再生醫療、智慧醫療及健康大數據公司投資機會，後續積極引進日本生技公司來台IPO，共創百億商機。

寶嘉：下半年車市不容樂觀

Peugeot總代理寶嘉聯合昨（20）日宣布，全新小改款Peugeot 208在台灣上市。寶嘉聯合執行董事吳睿弘指出，今年上半年車市表現不如去年底，甚至是今年初的預估，整體市場呈現收縮的局面，進入今年下半年，市場不容樂觀，而Peugeot 208的車款，包括動能、配備、油耗與售價等，都極具滿足消費者期待的吸引力。

美車關稅未解 Jeep 自行吸收

美製車零關稅遙遙無期，美國車在台售價陷於兩難。繼福特Mustang 4月推出立享價，由車廠自行承擔進口關稅之後，Jeep重回台灣的第一批車將在7月底交車，即使美國車至今仍無法享受零關稅，但總代理、原廠與經銷商達成共識，將共同承擔約30萬元的關稅，已確定交車的車主將可依去年年底宣布的零關稅售價交車。

燁輝總座張振武 拚勁十足

在燁輝經營團隊中，總經理張振武向來以拚勁、務實、投入的工作態度受到各界肯定。近年在他的帶領下，燁輝持續深耕鋼鐵本業，經營績效表現穩健，也讓公司成為義聯集團的重要事業體之一。

DCI Partners 社長三個建言 籲簡化投資程序

日本創投DCI Partners（大和投資）積極投資台灣生技業，至今已成立三檔台日生技合作基金，DCI Partners社長成田宏紀說明，台灣生技產業發展日新月異，但他仍提出三大建議，包括強化生技基礎研究、CDMO廠整合，以及政府對海外投資台灣公司的程序應更簡化。

外送專法上路 消費添保障

外送專法今（21）日上路，交通部昨預告將訂定「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」，首次訂閱會員服務七日內可解除契約，訂單延遲逾合理期間，消費者可取消訂單並獲適當補償；且未來續約須經消費者明示同意，否則最高處平台30萬罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。