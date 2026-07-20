智慧經營／皇昌營造董事長江程金 垂直整合 壯大一條龍

今年3月甫拿下四接海事工程標案的皇昌營造（2543）董事長江程金表示，全案已在6月實質動工；在營造工程、海事工程展現專業實力後，接下來集團建設開發事業也將嶄露頭角，7月起陸續遞交北市成功路、廣慈博愛醫院兩大都更案，未來建設事業將成為集團另一大成長引擎。

優化獲利 增強自主能力

2017年美中貿易戰引爆台商回流建廠；擴廠商機，加上政府啟動「前瞻基礎建設計畫」及能源政策推動，江程金敏銳觀察到國內基礎建設量能將擴大，加上能源建設工程帶動，他不僅讓皇昌工程接案從營造工程擴大至海事工程，更透過購買船機隊、擴增預拌廠、切入地下基礎工程等上下游垂直整合、不斷提高工程自主能力。

皇昌營造拿下標案金額高達428.2億元的「第四座液化天然氣接收站（四接）」海事工程標案後，在手工程案量一舉逾1,700億元，躍居國內公共工程案最大營造廠。

江程金指出，皇昌營造已轉型朝最穩、自主能力最強的全方位營造工程開發集團邁進，接下來如何優化獲利結構，將是皇昌重要的課題。

江程金分析，目前營造業普遍面臨工料雙漲所帶來的高營造成本困境，所幸政府發包公共工程案已改為最有利標，讓所有營造廠鬆了一口氣，不過在高成本的壓力下，皇昌積極在做的是「增強自主工程能力」，減少對外發包，才有機會透過管理、上下游垂直整合降下成本，優化獲利能力。

皇昌營造目前擁有四大事業，江程金指出，營造工程方面，除了公司慎選毛利相對較好的公共工程案外，更轉投資成立兩家子公司進行垂直整合，包括原料供應的和昌，今年將新增第五觀音預拌廠，最快2027年底投入營運；目前和昌正在八德、土城、樹林等區，尋找第六個預拌廠的地點，目標六個預拌廠完成後、形成北北基桃供應鏈圈，壯大垂直整合、一條龍效益。

擴張觸角 布局海事領域

另一家2024年成立的子公司宏昌，主要專精在連續壁、擋土支撐、基樁等地下基礎工程領域；江程金說，今年起除了皇昌的內案外，宏昌也將積極爭取外案，目前已有外案洽談中，目標三年後、外案比重達30%，強化宏昌自主施作能力，未來將進一步朝上市櫃邁進；轉投資和昌、宏昌不僅助攻營造本業，更成為集團營運的第二支柱。

此外，皇昌布局海事工程領域超過七年，而且近五、六年來更加大投資、已投入逾50億元建構專屬工作船隊，及相關設備投入海事工程領域。江程金指出，今年3月在拿下四接海事工程標案後，6月就進入實質施工，高效率、高執行率也是皇昌優化獲利的利器。

至於建設開發事業，江程金表示，皇昌承攬的廣慈博愛社會住宅（D標），因營造實力附近住戶有目共睹，因此周邊住戶主動找上皇昌洽談都更，該案同意比例超過八成，與內湖成功路都更案，兩案在均將都更送件，預計最快一年半到兩年後可順利推案，兩大案不僅是皇昌集團跨入建設開發業的首發代表作，更將是未來優化集團營運獲利的重要引擎。

江程金指出，今年底「五股交流道改善工程」、「捷運萬大線之中和到樹林段工程」兩大公共工程案完工，加上第四天然氣接收站海事工程標案（四接）等新案啟動後，集團資金運用充裕，在毛利相對較好的工程案、開發案陸續啟動後，未來皇昌的營運將會一年比一年好。