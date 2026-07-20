台大植物囊泡技術商品化！金禾康健康科技攜德國大廠搶攻保健新藍海

「2026亞洲生技大展」圓滿閉幕，在此次展覽期間，金禾康健康科技與德國大廠威瑪舒培、台大生化科技學系教授李昆達科研團隊，共同推出全台首款應用專利植物囊泡技術的「威瑪舒培 循利寧芯泌體」，利用天然包覆載體，能穩定、高效地將生物活性訊號精準傳遞至標靶部位，受到業界高度矚目。

台中金禾康健康科技透露，本次發表的「威瑪舒培循利寧芯泌體」核心亮點，在於引進了國際生醫界備受矚目的植物源外泌體／植物囊泡(Plant-Derived Extracellular Vesicles，簡稱 pEVs-168)技術，是由李昆達博士親自研發獨家「植物囊泡」技術。

研發初衷在於，傳統保健品往往在消化過程當中，因外在環境干擾而降低活性；而透過獨家植物囊泡技術的天然包覆，能穩定、高效地將生物活性訊號精準傳遞至標靶部位。

此外，「植物囊泡」技術具備奈米級微粒的小分子特性。此項突破不僅大幅提升了植物精華的吸收率與生物利用度，更突破了傳統草本保養的體感上限，為現代人帶來前所未有的深層調理體驗。

李昆達直言，保健成分在消化過程中，可能因外在環境影響到穩定性與利用效率。植物囊泡技術可作為天然包覆載體，有助於提升活性成分的穩定性與生物利用度，並作為植物來源生物活性物質的新型遞送平台。

演藝圈重量級大哥徐乃麟也現身亞洲生技展，分享平日維持健康生活型態的經驗。他表示，除了規律運動與均衡飲食外，也持續關注生技研發與保健科技的新發展，希望透過科學研究成果，協助維持日常健康管理。

金禾康健康科技表示，公司持續導入國際科研技術，開發兼具品質、安全性與科學研究基礎的保健產品。

恆陞生技董事長洪宗仁指出，此次與威瑪舒培及台大科研團隊合作，希望藉由植物囊泡技術的應用，提供消費者更多元的健康管理選擇。