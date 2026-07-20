2026「國泰雲門隨行吧」 邀全民「藝起 不只是1+1」

「每年夏天，與家人朋友帶著野餐墊，在夕陽光暉落下前抵達廣場，等待燈光亮起、音樂響起。」這樣的藝術饗宴已經成為「國泰雲門隨行吧」每年夏季與台灣民眾一起共築的記憶與珍貴回憶。國泰（2882）與雲門已共同舉辦超過324場演出，感動超過275萬人次，打造出台灣規模最大的戶外舞蹈盛會，也讓「藝術即生活」不再只是理念，而是真實發生在每一座城市、每一片草地上的日常風景。對國泰而言，藝術不是一次性的贊助，而是一場長達31年的陪伴。

2026年，「國泰雲門隨行吧」延續國泰「BETTER TOGETHER共創更好」品牌主張，以「藝起，不只是1＋1」為年度精神，期待讓藝術與生活、企業與社會、人與人之間的連結，激盪出更加超越的價值。「國泰雲門隨行吧」將於7月25日在台北國家兩廳院藝文廣場、8月1日在高雄文化中心圓形廣場舉辦兩場大型戶外公演，並於8月至9月巡迴臺中、苗栗、臺北及臺南四座城市，展開八場社區巡演，讓藝術持續深入地方，也讓更多民眾近距離感受國際級表演藝術的魅力。

今年戶外公演將演出雲門藝術總監鄭宗龍作品《關不掉的耳朵》，這部作品從現代人最熟悉的日常出發——風聲、腳步聲、關門聲，以及腦海裡揮之不去的思緒，引導觀眾重新傾聽生活，也重新認識自己。《關不掉的耳朵》邀請所有人一同走進舞蹈現場，打開感官、專注當下，甩掉惱人雜音，找回屬於自己的生活節奏。鄭宗龍攜手金馬獎聲音設計大師杜篤之及法國作曲家艾斯特班．費南德茲，以聲音驅動舞蹈，在戶外天地間打造一場打開感官的藝術體驗，讓觀眾在喧囂之中找回屬於自己的節奏。除了演出之外，今年活動更首度以「聲音 × 共創」為概念，規劃融合聲光科技與藝術互動的沉浸式體驗，觀眾透過步伐、節奏與光影共同完成創作，每一個人的參與，都將成為作品的一部分，也讓「藝起，不只是1＋1」從品牌理念化為每位參與者都能親身感受的體驗。

回顧過往，國泰與雲門舞集於1996年展開合作，希望讓世界級表演藝術走出劇場、走進城市與鄉鎮，讓一般大眾不受年齡、背景或經濟條件限制，都能零距離欣賞藝術之美。這份初心，走過了31個年頭，也陪伴台灣走過各個繁榮與艱辛的時刻。從1999年921大地震後走入災區演出、2009年八八風災將巡演帶往受災地區，到2024年0403花蓮強震後增辦社區巡演、2025年更將30周年首場戶外公演帶回花蓮。國泰與雲門始終相信，藝術不只是表演，更能在人們最需要的時刻，成為陪伴與重建的力量。

國泰金控始終相信，企業的影響力不僅來自金融專業，更來自持續為社會創造美好的能力，透過長期支持藝文發展，國泰金融集團陪伴藝術扎根、文化向下，也讓更多人在生活中感受美、分享美，進一步累積台灣的文化厚度與社會韌性。未來，國泰將持續攜手雲門，以藝術連結土地、城市與人群，讓文化成為凝聚社會的力量，並以「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，串聯更多跨界合作與社會共創，陪伴每一代台灣人，在共同的文化記憶中，看見更好的生活，也共創更好的未來。