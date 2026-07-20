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陽明海運與PSA國際港務集團簽署永續合作備忘錄 加速全球供應鏈減碳

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運與PSA國際港務集團簽署永續合作備忘錄，加速全球供應鏈減碳。陽明／提供
陽明海運與PSA國際港務集團簽署永續合作備忘錄，加速全球供應鏈減碳。陽明／提供

陽明海運（2609）致力於提供客戶低碳運輸服務，20日與PSA國際港務集團（下稱「PSA」）正式簽署合作備忘錄，由雙方攜手合作端到端（end-to-end）供應鏈減排的永續運輸，透過推動海運價值鏈中的低碳解決方案，共創綠色運輸的新里程碑。

本次簽署儀式由陽明海運運籌長江嘉文、PSA集團運籌與技術暨永續長Eddy Ng代表簽署，並在陽明海運總經理李明輝以及PSA集團執行長Ong Kim Pong的見證下圓滿完成。

因應全球綠色航運轉型需求及替代燃料的廣泛使用，陽明海運藉由此次結盟，將與PSA共同推動溫室氣體減排倡議，協助貨主與託運人降低運輸產生之範疇三（Scope 3）碳排放，進而推動整體海運產業鏈邁向淨零。陽明海運李明輝總經理表示，強化綠色競爭力為公司營運之核心策略，透過陽明海運旗下之節能船隊，結合PSA的優質低碳碼頭營運，提供海陸聯合碳抵銷服務（sea-land joint carbon inset package），為全球貨主提供透明且可驗證之減排方案，積極協助客戶達到減排與永續目標。

作為全球領先的港口營運商，PSA憑藉其整合港口設施與物流能力，推動「Node to Network」策略，建構碼頭與陸端營運的綠色網絡，致力減少端到端供應鏈之碳排放。PSA集團執行長Ong Kim Pong表示，身為未來環境的負責任守護者，PSA致力於在全球港口與供應鏈生態系統中發揮永續影響力。應對氣候變遷需海運價值鏈所有參與者的齊心協力，PSA很高興能與陽明海運並肩合作，驅動全球供應鏈淨零轉型，並支持全球經濟接軌永續發展。

因應全球氣候變遷下的減排趨勢，陽明海運始終秉持環境永續的核心理念，藉由多元布局替代燃料、精進船隊運營效率與導入船舶數位化監控技術，截至2025年底，陽明海運船舶碳排強度已較2008年基準降低63.32%，提前達成IMO 2030年降低40%目標；為厚實綠色運輸實力，陽明海運推出「YM EcoSea+」服務，透過低碳航行效益之分享，有利於滿足客戶對範疇三運輸減排的需求；更藉由本次策略合作，展現陽明海運與PSA對於供應鏈淨零目標的共同願景，將永續行動之影響力，從海上運輸串聯陸端碼頭物流作業，落實陽明海運對客戶提供全方位、高效能並具備綠色價值運輸服務的承諾。

減碳 PSA 陽明海運

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