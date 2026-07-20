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永新增資馬來西亞子公司 因應美國關稅變數
剎車系統零配件廠永新-KY今天公告，董事會決議對馬來西亞100%持股子公司永裕機械，增資3500萬馬幣（約新台幣2.76億元）。永新-KY指出，主要因應美國關稅因素，客戶希望移轉中國產能至其他國家製造總泵及卡鉗產品。
永新-KY說明，對馬來西亞子公司增資，主要用於購置機械設備及開模費用及營運資金使用。
根據資料，永新-KY主要營運據點包括中國、台灣、美國、馬來西亞等地，布局汽車售後市場（AM）剎車系統零組件、以及中國自主品牌汽車剎車系統相關製造、生產與銷售，在亞太區和北美市場銷售占比各約4成多，另包括中南美洲、歐洲以及其他市場。
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