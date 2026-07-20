永新增資馬來西亞子公司 因應美國關稅變數

看好「品牌IP化」商機，統一超（2912）7-ELEVEN陸續嘗試將自有品牌轉化成療癒小物，今年進一步將CITY CAFE首次打造品牌娃娃，擬人化可愛造型搭配近年療癒經濟成長，將每天喝的咖啡轉化成可收藏、陪伴角色，不僅提升品牌好感度，也讓咖啡從功能性商品延伸至情感價值，像是一位陪伴自己的小夥伴，創造粉絲變現全新商業模式，也扣合品牌精神攜帶咖啡娃娃在城市探索城事。

2026-07-20 15:03