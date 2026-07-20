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寶嘉聯合：下半年台灣車市銷售 審慎不敢樂觀

中央社／ 記者鍾榮峰台北20日電

汽車代理商寶嘉聯合執行董事吳睿弘今天表示，下半年台灣車市銷售狀況「審慎但不敢樂觀」，今年台灣車市銷售和2025年比較、差距不大。

寶嘉聯合下午舉行代理斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）旗下品牌車款PEUGEOT 208上市發表會，對於今年前7個月台灣車市銷售狀況，吳睿弘致詞時表示，前7月整體市場銷售不如2025年年底、或今年年初所預期，連帶影響很多車款的上市節奏以及推出時間點；評估今年台灣車市進入微幅收縮狀態，而不是擴張狀態，預期今年台灣車市銷售和2025年相比、差距不大。

吳睿弘在會後受訪時指出，上半年即使台灣股市大漲，也未看到內需市場、尤其是汽車市場明顯成長，部分月份的銷售量仍有小幅衰退。

吳睿弘指出，車市還有另2項變因，一是消費者開始進入「選車動力三叉路口」，在燃油動力引擎、純電動車和油電混合車這3個選項之間選擇，決策速度變慢，進而牽動整體車市銷售不如預期；二是美製車進口關稅仍未底定，也讓消費者持續觀望。他說，這並非需求減緩，而是消費者的決策時間拉長。

展望下半年車市，吳睿弘評估可能「審慎不樂觀」，代表對未來市場銷售態度審慎，但不要也不能太樂觀，要保持非常高的危機感，下半年市況要稍微審慎一點。

對於車商如何確認消費者購車的決策時間點，吳睿弘以歐洲電動車市場為例說明，部分新車型銷售量成長3成、並以電動車款為主，這主要是國際油價、美伊戰爭，以及各國政府針對純電動車推出很多優惠購買政策等因素所推動，驅動消費者將購車決策「從油轉電」。

展望美製車進展，吳睿弘表示，美製車進口零關稅談判文本仍待立法院通過，期盼第4季能否引進部分美製車款，但仍待相關關稅法規依據底定。

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