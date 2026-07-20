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智崴與沙烏地阿拉伯公司簽訂體感遊樂設備合約

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

不畏中東重啟戰火，智崴（5263）20日公告，公司與沙烏地阿拉伯某公司簽訂黑暗騎乘體感遊樂設備合約。

智崴表示，該合約有望貢獻公司未來營收、提高獲利。

智崴看好中東市場商機，已拿下多項大型體感設備標案，受惠於當地政府積極推動「2030願景」（Vision 2030）計畫，帶動觀光與娛樂基礎建設投資穩定推進，多項新建主題樂園與大型觀光開發計畫持續展開。

亞洲市場方面，智崴與越南客戶簽訂多套大型體感娛樂設備，反映新興市場對沉浸式體驗需求快速成長。

智崴受惠於全球沉浸式娛樂市場需求持續成長，自去年第4季起接單動能明顯增強，今年上半年訂單較去年同期成長5倍，截至第2季智崴已陸續取得美國、越南及中東等地區多項大型體感遊樂設備訂單。

在業績表現方面，智崴今年6月營收為2.01億元，月增22.1%、年增90.2%，為78個月新高；累計智崴今年上半年營收達8.56億元，年增51.1%，為歷史次高紀錄。

智崴 沙烏地阿拉伯 中東

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