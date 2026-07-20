豐興、威致鋼筋調漲200元…低接買盤回流 市場買氣轉向活絡

公平交易委員會正審查Grab收購台灣foodpanda案，來自全台各縣市及全國性、站在第一線捍衛勞工權益的18個產、職業工會團體20日發表聯合聲明，希望Grab提出具體可落實、且受政府監督的權利保障承諾，在此前提下，呼籲公平會有條件核准此併購案，為外送員爭取實質且長遠的權益保障。

2026-07-20 13:22