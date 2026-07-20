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豐興、威致鋼筋調漲200元…低接買盤回流 市場買氣轉向活絡
豐興（2015）20日開盤，廢鋼基價平盤、鋼筋每公噸上漲200元、型鋼平盤；南部大廠威致（2028）跟進鋼筋漲200元，低接買盤回流，建築用鋼築底訊號浮現，市場買氣轉向活絡。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見。美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼跌至每公噸330美元，澳洲鐵礦砂由100.75美元漲至101.3美元，顯示原料市場已逐步止穩。
上市鋼廠主管指出，近期亞洲與土耳其長材市場仍處於傳統淡季，但價格跌勢逐漸收斂。土耳其因夏季假期及需求疲弱，國內鋼筋價格小幅回落至每公噸560至565美元，但在能源成本、融資成本及電爐鋼廠持續虧損下，鋼廠已無意再大幅降價，出口報價也維持在每公噸565美元（FOB），整體偏弱但有成本支撐。
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